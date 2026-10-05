Wachgeküsste Schönheiten

Es schlummern wahre Schätze in so manchem Heustadel. Davon ist Paul Schmalzl überzeugt. Der Eigentümer und Geschäftsführer von Boote Schmalzl denkt dabei weniger an automobile Klassiker als an alte Boote und vergessene Rümpfe, die das Potenzial für ein zweites Leben haben. Einige dieser verblassten Schönheiten landen früher oder später in der Manufaktur am Wörthersee. Die 1959 gegründete Werft deckt dafür nahezu das gesamte Spektrum des Bootsbaus im eigenen Haus ab. Holz- und Metallarbeiten gehören ebenso dazu wie Polsterei und Lackierung. Auch die Antriebstechnik kann vollständig neu gedacht werden – vom modernen Verbrenner bis zum Elektroantrieb. Am Ende entsteht in Handarbeit und Einzelanfertigung aus alten Strukturen ein neues Ganzes.

Dritte Generation. Die Geschichte des Familienbetriebs reicht bis in die späten 1950er-Jahre zurück. Damals begann Großvater Ernst Schmalzl nach seiner Bootsbauerlehre in der Garage des elterlichen Hotels mit dem Bau eigener Boote. Sein Sohn Wolfgang prägte das heutige Erscheinungsbild der Werft entscheidend. Der Blick über den Tellerrand und der Mut zu neuen Lösungen machten ihn zu einem frühen Verfechter elektrischer Antriebe. Unter seiner Federführung entstanden unter anderem elektrifizierte Boesch-Klassiker, die später zur Basis für entsprechende Serienmodelle der Schweizer Werft wurden.

Heute steht mit Paul Schmalzl die dritte Generation am Ruder. Betriebswirtschaftsstudium, Beratungserfahrung und mehrere Auslandsaufenthalte ergänzen das technische und handwerkliche Erbe des Familienbetriebs. Wolfgang Schmalzl hat sich weitgehend aus dem Tagesgeschäft zurückgezogen, sein Innovationsgeist ist jedoch weiterhin präsent. Gerade bei Restaurierungsprojekten zeigt sich dieser Zugang besonders deutlich. „Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung im traditionellen Bootsbau bieten wir eine möglichst originalgetreue Restauration genauso an wie eine moderne Interpretation klassischer Linien“, erklärt Paul Schmalzl. Die Möglichkeiten des zeitgemäßen Yachtbaus mit historischen Bootstypen zu verbinden, sieht er als eine der spannendsten Aufgaben der Werft.