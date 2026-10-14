Polestar 4 SUV: Mehr Raum für hohe Ansprüche

Wer im Berufsalltag höchste Ansprüche an Präzision, Qualität und Verlässlichkeit stellt, schätzt durchdachte

Lösungen auch bei der Wahl seines Fahrzeugs. Mit dem Polestar 4 SUV bietet die schwedische Performance-Elektroautomarke eine Kombination aus skandinavischem Design, innovativer Technologie und hohem Komfort für berufliche und private Wege. Der kompakte Premium-SUV verbindet die Ästhetik des Polestar 4 Coupé mit mehr Stauraum – bis zu 1.680 Liter in den vorderen und hinteren Gepäckräumen. Das neu gestaltete Heck verschafft den Insassen in der hinteren Sitzreihe 2,5 Zentimeter zusätzliche Kopffreiheit. Während das Coupé für den Blick nach hinten auf eine HD-Kamera setzt, verfügt der SUV über eine klassische Heckscheibe, die durch den digitalen Rückspiegel ergänzt werden kann.