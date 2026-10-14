Polestar 4 SUV: Mehr Raum für hohe Ansprüche

Wer täglich hohe Ansprüche stellt, erwartet auch von seiner Mobilität mehr. Der neue Polestar 4 SUV verbindet skandinavisches Design, innovative Technologie und sportliche Performance mit großzügigem Raumangebot und hohem Komfort. Ein elektrischer Premium-SUV, der Fahrfreude und Alltagstauglichkeit auf besondere Weise vereint.
Wer im Berufsalltag höchste Ansprüche an Präzision, Qualität und Verlässlichkeit stellt, schätzt durchdachte
Lösungen auch bei der Wahl seines Fahrzeugs. Mit dem Polestar 4 SUV bietet die schwedische Performance-Elektroautomarke eine Kombination aus skandinavischem Design, innovativer Technologie und hohem Komfort für berufliche und private Wege. Der kompakte Premium-SUV verbindet die Ästhetik des Polestar 4 Coupé mit mehr Stauraum – bis zu 1.680 Liter in den vorderen und hinteren Gepäckräumen. Das neu gestaltete Heck verschafft den Insassen in der hinteren Sitzreihe 2,5 Zentimeter zusätzliche Kopffreiheit. Während das Coupé für den Blick nach hinten auf eine HD-Kamera setzt, verfügt der SUV über eine klassische Heckscheibe, die durch den digitalen Rückspiegel ergänzt werden kann.
Design trifft Komfort
Bewusste Reduktion und klare Linien schaffen eine eindrucksvolle Präsenz. Die flache, schlanke Front, Aero-Blades und der integrierte Heckspoiler sowie bündige Verglasung und Türgriffe prägen nicht nur die sportliche Silhouette des Polestar 4 SUV, sondern verringern auch den Luftwiderstand für mehr Reichweite und eine bessere Performance. Im Innenraum sorgen durchdachte Details für hohen Komfort und eine angenehme Atmosphäre: Ein größeres Panoramaglasdach, das sich bis zur Heckklappe erstreckt, eröffnet ein Gefühl wie unter freiem Himmel – und das serienmäßig. Im gesamten Fahrzeug kommen emissionsarme und recycelte Materialien zum Einsatz. Eine edle Ambientebeleuchtung rundet das Erlebnis ab.
Polestar 4 SUV First Edition
In der First Edition ist der Polestar 4 SUV bereits ab 59.990 Euro erhältlich. Mehr Infos unter: www.polestar.com/at
Antrieb und Ladetechnologie
Gerade in einem anspruchsvollen Berufsalltag ist Zeit ein wertvolles Gut. Der Polestar 4 SUV ist – ebenso wie das Coupé – mit einer 100-kWh-Batterie ausgestattet, die das DC-Schnellladen mit bis zu 200 kW sowie das AC-Laden mit bis zu 22 kW ermöglicht. Dank Vehicle-to-Load-Funktionalität kann die Hochvoltbatterie auch externe Geräte mit Wechselstrom versorgen. Effizienz und kompromisslose Performance gehen beim neuen Polestar 4 SUV Hand in Hand. In der Allrad-Variante sprintet der SUV in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h.
Freiraum und Entspannung
Wer im Alltag viel Verantwortung trägt, weiß Momente der Ruhe und Entspannung besonders zu schätzen. Der leise Elektroantrieb, die mühelose Beschleunigung und verschiedene Fahrmodi sorgen dafür, dass sich jeder Weg komfortabel bewältigen lässt. Mit dem Nappa-Upgrade verfügen die Vordersitze zudem über eine Belüftung, zusätzliche Kopfstützenlautsprecher und vier Massagemodi mit jeweils drei Intensitätsstufen.
Wer probefährt, profitiert doppelt
Unter allen Teilnehmenden wird ein exklusives Wochenende für zwei mit einem Polestar 4 verlost – samt Aufenthalt im 5-Sterne-Wellnesshotel DAS.GOLDBERG im Salzburger Land. Hier geht es zur Teilnahme.