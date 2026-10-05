The Perfect Match

In den Alpen liegt der Ursprung des Mythos Porsche. Ein neues Sondermodell trägt dem Rechnung.
Porsche führt zusammen, was zusammengehört, und kreiert eine streng limitierte Sonderedition des 911 GT3, die den Namen „Bergsport“ trägt.
In der kleinen Kärntner Stadt Gmünd entstanden bald nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem 356 die ersten Sportwagen mit Boxermotor. Sie wurden ausgiebig am Katschbergpass und am Glockner erprobt: Die Alpenregion gehört daher im gleichen Ausmaß zur Geschichte von Porsche wie das heutige Zuhause in Zuffenhausen, die sportliche Entwicklungsabteilung in Weissach oder der legendäre Nürburgring, den alle neuen Modelle bestehen müssen.
Das neue Sondermodell namens „GT3 Bergsport“ – limitiert auf 100 Stück für die vier Länder Österreich, Italien, Schweiz und Frankreich – verbindet beide Welten miteinander: Berg und Sport. Auf Basis des 911 GT3 Touring, der auf das Wesentliche zugespitzten Version des 11ers mit Rennsportcharakter, verleiht die hauseigene Individualisierungsabteilung „Exclusive Manufaktur“ mit viel Liebe zum Detail diesem Auto einen eigenständigen Charakter. Zum Beispiel durch die eigens entwickelte Farbe „Valleygreenmetallic“ im Stile der Bergwelten, dazu die Komplementärfarbe Orange für die Bremszangen und Details im Innenraum. Porsche hat dabei das Alpenglühen im Sinne. Eine wunderbare Hommage an das Naturschauspiel. Ebenso angelehnt an das Flair der Region: die weißen, horizontal gezogenen Ledernähte, die an schneebedeckte Bergspitzen erinnern sollen.
Aber nicht nur auf die Optik hat man Wert gelegt, sondern auch auf andere Details. Weil man auf der Alpentour auch einmal auf einem Schotterparkplatz halten muss, um die Bergwelt zu Fuß weiter zu erkunden, hat man die eigentlich serienmäßigen ultraleichten, aber filigraneren Magnesiumräder durch robustere geschmiedete Aluminiumfelgen (zweifärbig lackiert in satinierten, hellen Farbtönen) ersetzt. Dazu passt das serienmäßige Liftsystem an der Vorderachse, um bei Bedarf die Bodenfreiheit zu erhöhen. Man hat sich also schon was gedacht bei dem Auto – und auch beim Zubehör: Schlüssel, das dazugehörende Lederetui sowie die Dokumentenmappe sind maßgeschneidert an den „Bergsport“-Farbton angepasst.
Die Sonderedition sorgt zwar für zusätzliche Exklusivität, doch auch das Basisfahrzeug an sich ist ein wahrer Stern am Sportwagenhimmel: Es kombiniert die Tugenden des 911er mit gut nutzbarer Alltagstauglichkeit (auf Wunsch mit zwei Rücksitzen sowie Doppelkupplungsautomatik PDK) mit puristischer Rennsporttechnik: starrer Ventiltrieb, Einzeldrosselklappen, Trockensumpfschmierung – im Heck arbeitet ein Sechszylinder-Saugmotor in Boxer-Bauart, Hochdrehzahl-Konzept, vier Liter, maximale Drehzahl 9.000 Umdrehungen. 510 ungefilterte PS, die für ein spirituelles Erlebnis sorgen. Dazu Fahrwerk und Bremsen mit Motorsport-Know-how, alles so abgestimmt, dass auch Nichtrennfahrer die Performance, die in diesem Auto steckt, erfahren können. Aber vielleicht am wichtigsten:
der Sound, der sich vom rastlosen Leerlauf bis hin zum messerscharfen Schreikonzert bei hoher Drehzahl entwickelt.
Auch wenn das optionale sogenannte Leichtbaupaket, bei dem Elemente wie Türverkleidung und Sportschalensitze
aus kohlefaserverstärktem Kunststoff bestehen, bereits serienmäßig an Bord ist, wirkt der verlangte Verkaufspreis
von 462.537 Euro wie eine mutige Ansage – das sind fast 160.000 Euro mehr als der Basis-GT3. Dafür bekommt man jedoch auch ein Auto, das in seiner Einzigartigkeit für sich steht und sich mit einem direkten Bezug zu unserer Alpenregion als authentisch bezeichnen darf.