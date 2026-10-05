The Perfect Match

In der kleinen Kärntner Stadt Gmünd entstanden bald nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem 356 die ersten Sportwagen mit Boxermotor. Sie wurden ausgiebig am Katschbergpass und am Glockner erprobt: Die Alpenregion gehört daher im gleichen Ausmaß zur Geschichte von Porsche wie das heutige Zuhause in Zuffenhausen, die sportliche Entwicklungsabteilung in Weissach oder der legendäre Nürburgring, den alle neuen Modelle bestehen müssen.

Das neue Sondermodell namens „GT3 Bergsport“ – limitiert auf 100 Stück für die vier Länder Österreich, Italien, Schweiz und Frankreich – verbindet beide Welten miteinander: Berg und Sport. Auf Basis des 911 GT3 Touring, der auf das Wesentliche zugespitzten Version des 11ers mit Rennsportcharakter, verleiht die hauseigene Individualisierungsabteilung „Exclusive Manufaktur“ mit viel Liebe zum Detail diesem Auto einen eigenständigen Charakter. Zum Beispiel durch die eigens entwickelte Farbe „Valleygreenmetallic“ im Stile der Bergwelten, dazu die Komplementärfarbe Orange für die Bremszangen und Details im Innenraum. Porsche hat dabei das Alpenglühen im Sinne. Eine wunderbare Hommage an das Naturschauspiel. Ebenso angelehnt an das Flair der Region: die weißen, horizontal gezogenen Ledernähte, die an schneebedeckte Bergspitzen erinnern sollen.