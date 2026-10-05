Klar zur Wende!

Mit Beginn der heurigen Saison wurde ein Kurswechsel eingeleitet, steht doch mit Marcel Glaubacker ein neuer Steuermann am Ruder. Dem 47-jährigen Deutschen obliegt die operative Verantwortung, zugleich hat er die Mehrheit der Anteile übernommen. Franz Schillinger bleibt Teil der Geschäftsführung und legt sein Augenmerk künftig verstärkt auf strategische Themen. Parallel dazu erweitert Master Yachting sein Portfolio bei den Serienyachten. Neu im Programm ist die Marke Delphia: Die in Polen gefertigten Motoryachten sind mit effizienten Rumpfkonzepten und komfortorientiertem Cruising assoziiert. Zum Teil werden auch Hybrid- und Elektroantriebe angeboten, Optionen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Ausgebaut wird die Zusammenarbeit mit dem vierfachen Olympiateilnehmer und Weltcupsieger Niko Resch. Der ehemalige 49er-Crack verantwortet mit seinem Unternehmen Sailify den Vertrieb der sportlich ausgerichteten First-Modelle von Beneteau und ergänzt damit das Angebot bei den Performance-Yachten. Resch legt dabei seine Rolle in puncto Vertrieb und Betreuung entsprechend seiner seglerischen Herkunft an: Man findet den Kärntner bei zahlreichen Regatten an Bord einer First, was für maximale Nähe und Glaubwürdigkeit zur Szene steht.

Eine wesentliche Veränderung betrifft das Geschäft mit den größeren Yachten: Die bisherigen Aktivitäten von Sanlorenzo Adria werden künftig unter dem Namen The Yacht Mastery geführt. Im Mittelpunkt stehen Yachten ab 30 Meter Länge sowie dazu passende Dienstleistungen, etwa Neubau-Begleitung, Brokerage, Marktanalysen und Yachtmanagement. Die Positionierung erfolgt dabei bewusst werftunabhängig. Mit der Zwei-Marken-Strategie und der damit verbundenen breiteren Aufstellung reagieren Schillinger und Glaubacker auf einen zunehmend differenzierten Markt sowie auf den wachsenden Bedarf nach flexibleren Beratungs- und Vertriebsmodellen.