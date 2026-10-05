Klar zur Wende!

Das 1978 gegründete Unternehmen Master Yachting zählt zu den etablierten Akteuren im europäischen Yachtvertrieb und deckt ein breites Leistungsspektrum ab. Die heurige Saison diente der Neuaufstellung.
Das – immer noch – in Wien ansässige Unternehmen Master Yachting wurde Ende der 1970er-Jahre von Karl „Carlo“ Schindlauer gegründet. 2009 stieg Franz Schillinger ein, der in den folgenden Jahren eine zentrale Rolle in der Entwicklung spielte. Als Gesellschafter und Geschäftsführer prägte er maßgeblich die Geschicke des Unternehmens. Gestartet war man mit dem Vertrieb von Bavaria Yachten, dem Betrieb von Charter-Stützpunkten und dem Aufbau einer Charteragentur. Über die Jahrzehnte hinweg verschob sich dann der Fokus. Im Segment der Segelyachten erfolgte der Wechsel von Bavaria zu Beneteau noch vor Schillingers Zeiten, bei den Motorbooten hat man neben Gran Turismo und Swift Trawler auch die Nobel-Sportboote der heimischen Werft Frauscher im Programm. Im Laufe der Zeit kam auch die Palette des Katamaran-Giganten Lagoon dazu. Speziell bei den Multihulls konnte Master Yachting seine Position deutlich ausbauen: Mit mehr als 300 verkauften Einheiten alleine der Marke Lagoon zählt man zu den erfolgreichsten Vertriebspartnern der Werft. Im Bereich der Luxus-Motoryachten machte man sich zuletzt mit Sanlorenzo und Bluegame einen Namen.
Mit Beginn der heurigen Saison wurde ein Kurswechsel eingeleitet, steht doch mit Marcel Glaubacker ein neuer Steuermann am Ruder. Dem 47-jährigen Deutschen obliegt die operative Verantwortung, zugleich hat er die Mehrheit der Anteile übernommen. Franz Schillinger bleibt Teil der Geschäftsführung und legt sein Augenmerk künftig verstärkt auf strategische Themen. Parallel dazu erweitert Master Yachting sein Portfolio bei den Serienyachten. Neu im Programm ist die Marke Delphia: Die in Polen gefertigten Motoryachten sind mit effizienten Rumpfkonzepten und komfortorientiertem Cruising assoziiert. Zum Teil werden auch Hybrid- und Elektroantriebe angeboten, Optionen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Ausgebaut wird die Zusammenarbeit mit dem vierfachen Olympiateilnehmer und Weltcupsieger Niko Resch. Der ehemalige 49er-Crack verantwortet mit seinem Unternehmen Sailify den Vertrieb der sportlich ausgerichteten First-Modelle von Beneteau und ergänzt damit das Angebot bei den Performance-Yachten. Resch legt dabei seine Rolle in puncto Vertrieb und Betreuung entsprechend seiner seglerischen Herkunft an: Man findet den Kärntner bei zahlreichen Regatten an Bord einer First, was für maximale Nähe und Glaubwürdigkeit zur Szene steht.
Eine wesentliche Veränderung betrifft das Geschäft mit den größeren Yachten: Die bisherigen Aktivitäten von Sanlorenzo Adria werden künftig unter dem Namen The Yacht Mastery geführt. Im Mittelpunkt stehen Yachten ab 30 Meter Länge sowie dazu passende Dienstleistungen, etwa Neubau-Begleitung, Brokerage, Marktanalysen und Yachtmanagement. Die Positionierung erfolgt dabei bewusst werftunabhängig. Mit der Zwei-Marken-Strategie und der damit verbundenen breiteren Aufstellung reagieren Schillinger und Glaubacker auf einen zunehmend differenzierten Markt sowie auf den wachsenden Bedarf nach flexibleren Beratungs- und Vertriebsmodellen.
Mit Leidenschaft investiert
In Zeiten, in denen klassische Geldanlagen wie Immobilien, Aktien oder Fonds zunehmend komplexer und schwerer vorhersehbar werden, boomen Alternativen, die nicht nur Rendite, sondern auch Freude versprechen. So wie alle Branchen unterliegt natürlich auch das Charterbusiness Konjunkturschwankungen. Trotzdem bietet Yachtinvestment nach wie vor die Möglichkeit, Kapital sinnvoll und mit persönlichem Nutzen anzulegen. Es verbindet die Liebe zum Segelsport mit einer smarten Investitionsmöglichkeit. Die Vorteile für zukünftige Yachteigner liegen auf der Hand: Man hat ein eigenes Boot, aber keinen Aufwand damit, und in der vom Eigentümer ungenutzten Zeit wird durch die Einbringung in den Charterbetrieb ein Einkommen generiert. Die Charterfirmen ersparen sich umgekehrt hohes gebundenes Kapital. Die auch Charterkauf genannte Investitionsform schafft also eine Win-win-Situation für beide Seiten. Master Yachting mit seinem breiten Markenportfolio im Segel- und Motorbootbereich vom Daysailor für heimische Seen bis hin zur Luxusyacht hat natürlich auch Yachtinvestments im Portfolio. Geboten werden Finanzierung für den klassischen Kauf, Kauf-Charter sowie Leasing-Charter- und Miteigentumsmodelle an. Dabei können Erst-Offerte von einer Oceanis 37.1 bis hin zu einer Sanlorenzo niederschwellig und aktuell über einen Online-Rechner der Unternehmenswebsite eingeholt werden.