Während das Polestar 4 Coupé für den Blick nach hinten auf eine HD-Kamera setzt, ist der SUV mit einer klassischen Heckscheibe und einem konventionellen Innenspiegel ausgestattet. Optional ist auch für den SUV der aus dem Polestar 4 Coupé bekannte digitale Rückspiegel erhältlich. Beide Modelle verfügen über eine schlanke, aerodynamische Front, die nicht nur optisch Eindruck macht, sondern auch die Performance unterstützt. Die Unterschiede im Heckbereich reichen – im wahrsten Sinne des Wortes – über die Scheibe hinaus: Eine durchgehende Dachreling erhöht die Alltagstauglichkeit des SUV und ermöglicht eine dynamische Dachlast von bis zu 100 kg.

Zudem eröffnet das aufrechter gestaltete Heck zusätzlichen Stauraum und erleichtert das Beladen. Bis zur Oberkante der Rücksitzlehnen stehen 530 Liter, bis zum Dachhimmel 655 Liter zur Verfügung. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen wächst das Gepäckvolumen auf 1.665 Liter. Gleichzeitig profitieren die Passagiere im Fond von großzügiger Kopffreiheit. Ein Panoramaglasdach, das sich bis zur Heckklappe erstreckt, schafft ein Gefühl wie unter freiem Himmel – und das serienmäßig. Mit der als Upgrade verfügbaren elektrochromatischen Schicht kann die Tönung des Dachs in verschiedenen Segmenten angepasst werden, um den Lichteinfall nach Wunsch zu steuern.