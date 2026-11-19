Der Polestar 4 SUV erweitert die Vorzüge des gleichnamigen Coupés um mehr Alltagstauglichkeit. In der neuen Karosserievariante vereint das Premium-Elektromodell die Vielseitigkeit eines SUV mit dem Platzangebot eines Kombis – und macht dabei so viel Spaß wie ein Sportwagen. Bewusste Reduktion und klare Linien prägen den neuen SUV innen wie außen.
Während das Polestar 4 Coupé für den Blick nach hinten auf eine HD-Kamera setzt, ist der SUV mit einer klassischen Heckscheibe und einem konventionellen Innenspiegel ausgestattet. Optional ist auch für den SUV der aus dem Polestar 4 Coupé bekannte digitale Rückspiegel erhältlich. Beide Modelle verfügen über eine schlanke, aerodynamische Front, die nicht nur optisch Eindruck macht, sondern auch die Performance unterstützt. Die Unterschiede im Heckbereich reichen – im wahrsten Sinne des Wortes – über die Scheibe hinaus: Eine durchgehende Dachreling erhöht die Alltagstauglichkeit des SUV und ermöglicht eine dynamische Dachlast von bis zu 100 kg.
Zudem eröffnet das aufrechter gestaltete Heck zusätzlichen Stauraum und erleichtert das Beladen. Bis zur Oberkante der Rücksitzlehnen stehen 530 Liter, bis zum Dachhimmel 655 Liter zur Verfügung. Bei umgeklappten Rücksitzlehnen wächst das Gepäckvolumen auf 1.665 Liter. Gleichzeitig profitieren die Passagiere im Fond von großzügiger Kopffreiheit. Ein Panoramaglasdach, das sich bis zur Heckklappe erstreckt, schafft ein Gefühl wie unter freiem Himmel – und das serienmäßig. Mit der als Upgrade verfügbaren elektrochromatischen Schicht kann die Tönung des Dachs in verschiedenen Segmenten angepasst werden, um den Lichteinfall nach Wunsch zu steuern.
Für den Polestar 4 SUV stehen acht Außenfarben zur Wahl, darunter die neuen Farbtöne Aurora in hellem Silbergrün und Ozone Matte in mattem Silberviolett. Für den Innenraum werden fünf Farb- und Materialkombinationen angeboten: Neben dem serienmäßigen MicroTech in Charcoal sind unter anderem Tailored Knit aus 89 Prozent recyceltem PET sowie perforiertes Nappaleder in Zinc oder Charcoal erhältlich. Eine edle Ambientebeleuchtung, inspiriert vom Sonnensystem, erzeugt eine ganz besondere Atmosphäre. Mit anpassbarem Fahrverhalten, intelligenten Assistenzsystemen und integrierter Google-Software ist der Premium-SUV für jede Reise bestens gerüstet. Google Gemini bringt KI-Unterstützung ins Cockpit und versteht auch komplexe Anfragen. Verschiedene Ausstattungspakete holen zusätzliche Komfort- und Technik-Features an Bord. Besonders praktisch für unterwegs: Dank Vehicle-to-Load-Funktionalität (V2L) können auch externe Geräte wie Campingausrüstung oder Elektrowerkzeuge über einen separat erhältlichen Adapter mit Strom versorgt werden.
Leistung in neuer Dimension.
Im Polestar 4 SUV trifft das Platzangebot eines Kombis auf die Performance eines Sportwagens. Die Rear-Motor-Version leistet 200 kW bzw. 272 PS und erreicht bis zu 630 Kilometer WLTP-Reichweite. Die Dual-Motor-Version mit Allradantrieb und bis zu 600 Kilometern Reichweite kommt auf bis zu 400 kW bzw. 544 PS und beschleunigt in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. In nur 30 Minuten lässt sich die Batterie an einer 200-kW-Schnellladestation von 10 auf 80 Prozent laden.
Polestar 4 SUV First Edition
In der First Edition ist der Polestar 4 SUV bereits ab 59.990 Euro erhältlich.
Mehr Infos unter: www.polestar.com/at