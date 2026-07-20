Happy Birthday HAG!

Helmut A. Gansterer – das A steht für Alois in Erinnerung an seinen Vater – wird am 20. Juli 80 Jahre alt. 32 davon war er Herausgeber, 21 Jahre Chefredakteur des trend. Er machte ihn Anfang der 90er-Jahre mit einer Reichweite von zehn Prozent zum erfolgreichsten Wirtschaftsmagazins Europas.

Das gesamte trend-Team gratuliert von ganzem Herzen. Und Freunde, besondere Weggefährten, widmen ihm ihre ganz persönliche Hommage:



Edelfeder, Literat und Freund

Klaus Woltron, Generaldirektor von Simmering Graz Pauker, ABB Österreich, Freund und Biker bis zum Abwurf.



Der Journalist, der Good News liebte

Hans Rauscher, Kolumnist, Gewissen der Nation und mit HAG im Gründungsteam des trend.



Fotolöwen unter sich

Robert Hartlauer, Sohn des im Jahr 2000 verstorbenen Einser-Freundes von HAG, Franz-Josef Hartlauer.



Ein Glas Wein mit HAG

Heide Schmidt, Gründerin des Liberalen Forums und trend-Frau des Jahres 1994.