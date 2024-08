Wie findet man gute Manager:innen? [Studie]

Welchen Einfluss haben Manager:innen auf ihr Team? In einer Studie des Institute of Labor Economics (IZA) haben Forschende eine innovative Methode entwickelt, um die tatsächlichen Beiträge von Manager:innen zur Teamleistung zu ermitteln. Die Studie, die von Ben Weidmann, Joseph Vecci, Farah Said, David Deming und Sonia Bhalotra durchgeführt wurde, zeigt, dass gute Manager:innen Personen sind, die ihr Team dazu bringen als Team zu agieren und damit mehr zu leisten als wenn die Leistung individuell abgerufen wird.

Demnach haben gute Manager:innen einen etwa doppelt so großen Einfluss auf die Teamleistung wie gute Mitarbeiter:innen. Personen, die sich selbst zur Führungskraft ernennen, erbringen eine schlechtere Leistungen als per Losverfahren ernannte Manager:innen. Das liegt, laut der Studie zum Teil daran, weil diese Personen übermäßig selbstbewusst – zum Teil selbstüberschätzend - sind, insbesondere was ihre sozialen Fähigkeiten angeht.