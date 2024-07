Brave Leadership: Mutige Führung in turbulenten Zeiten

Entschlossen handeln, kalkulierte Risiken eingehen, dabei zugleich verantwortungsbewusst und werteorientiert vorgehen und trotz Unsicherheit aktiv werden, um positive Veränderung zu bewirken.

Das ist, in aller Kürze, die Definition von Brave Leadership, also mutiger Führung, und Quintessenz einer Studie, für die der Personal- und Managementberater Kienbaum Austria mitten in den ökonomischen Turbulenzen des vorigen Jahres tief gegraben hat: Basierend auf einer deutschen Vorgängerstudie holten sich die Experten in zehn ausführlichen, auszugsweise in der Erhebung zitierten qualitativen Interviews mit heimischen Firmenlenkern Inspiration und Feinschliff für einen Fragebogen, anhand dessen mehr als 1.100 konkrete Stimmen von Führungskräften und Mitarbeitenden in ganz Österreich eingeholt wurden.

Ergebnis: 78 Prozent der Führungskräfte sehen sich selbst als "Brave Leaders", demgegenüber empfinden 59 Prozent der Mitarbeitenden ihre jeweilige Führungskraft als solche. Für Alfred Berger, Managing Director bei Kienbaum, macht primär der Umgang mit Handlungsspielräumen den mutigen Leader: "Manager sind ständig mit Regelwerken konfrontiert, mit Anforderungen von Eigentümern, Mitarbeitern oder ESG, denen sie gerecht werden oder die sie umschiffen müssen. Brave Leadership bedeutet, diesen Spielraum eines Entscheiders zu nutzen und dabei zu denken wie ein Unternehmer."