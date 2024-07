Viktoria Schnaderbeck im Business Umschaltspiel

Die „Ehrgeizlerin Viki“ (Eigendefinition) suchte Herausforderung. „Ich hatte das Gefühl, dass es Zeit ist, etwas Neues anzugehen, und der englische Fußball war extrem auf dem Vormarsch“, schreibt sie zur Entscheidung, 2018 zum FC Arsenal zu gehen.

Doch das aus München bekannte Muster folgte ihr auf die Insel: Verletzungen, Comeback, Meistertitel – und viel Engagement neben Sport und Reha. „Für meinen Master in Wirtschaftspsychologie konnte ich vieles online machen. Während der ersten Verletzung in London wurde ich dann für Keynotes angefragt. Mir wurde bewusst, dass ich vielleicht etwas Relevantes erzählen kann, bei dem die Leute spüren, es ist authentisch“, berichtet sie. Ihr Keynote-Portfolio kommt bei Firmen an. Nicht nur die Erfolgsthemen: „Durch mein Coming-out ist das, was ich sage, bei Unternehmen relevant, die sich mit Inklusion und Diversity auseinandersetzen.“

Sportlich hat sich für sie mit der EM 2022, Eröffnungsspiel vor 75.000 Menschen im Old Trafford und Viertelfinaleinzug inklusive, ein Kreis geschlossen, der in Kirchberg an der Raab begonnen hatte. Da war sie meist nicht nur einziges Mädchen beim Kicken am Sportplatz, sondern auch Einserschülerin: „Das ist mein Naturell. 99 Prozent sind nicht gut genug. Ich wollte auch in der Sommervorbereitung beim Laufen die Beste sein.“ Zugleich zählt sie soziale Erlebnisse, gemeinsame Zeit in der Klasse mit dem Lehrer zu den schönsten Erinnerungen: „Ich bin gern im Team. Deshalb habe ich mit Fußball angefangen.“