Leadership by Buddha als Prinzip für Führungskräfte

Innere Führung/Selbstführung. Achtsamkeit und Selbstreflexion sind im Buddhismus essenzielle Werte. Innere Stabilität sei, so die Experten, Voraussetzung zur Bewältigung von Veränderungen. „Wer sich gegen den Wandel wehrt, kämpft gegen die Natur des Lebens. Wer das versteht, kann mit Gelassenheit und Weitsicht führen“, so Udorn. „Brechen äußere Sicherheiten weg, helfen innere Sicherheit und Vertrauen in eigene Stärke“, begründet Schlegelmilch, warum Selbstführung essenzieller Teil von MBA-Programmen an der WU ist.