Aufholbedarf bei Führungsqualität

„Österreich hat tatsächlich in einigen Bereichen Nachholbedarf “, so die Expertin zu Versäumnissen innerhalb von Firmen: Häufig fehle es an Transparenz zu Karrieremöglichkeiten und Entlohnungssystemen, industriebezogene Gehaltsbänder seien oft nicht vorhanden. Die oberste Führungsebene wirke vielerorts unnahbar, wodurch sich die Belegschaft nicht ausreichend eingebunden fühle, zugleich mangle es an Arbeitgeberattraktivität nach außen. In Wachstumsjahren wurde das durch attraktive Goodies wie hochwertige Büroausstattung, Firmenwagen bis Teilzeit- und Homeoffice-Modelle kompensiert. Das fünfte Krisenjahr in Folge und tiefgreifende Umbrüche machten ein „Weiter so“ aber unmöglich.

„Das Rollenbild der Führungskraft wird sich ändern“, ist Bairaktaridis überzeugt. Zahlenbasierte Ansätze reichen für erfolgreiche Korrekturen nicht aus. Gefragt sei, so die Expertin, ein neues Verständnis von Führung, „nämlich im Sinne von Leadership – mit Persönlichkeiten an der Spitze von Unternehmen, die mit Sozialkompetenz und Empathie agieren, ihre Teams einbinden, inspirieren und den Fokus auf das Erreichen gemeinsamer Ziele legen. Erfreulicherweise können wir diese Veränderung bereits beobachten. Aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus entwickelt sich eine neue Tugend partizipativer und transformativer Führung“, berichtet sie aus der Praxis.