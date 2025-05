Erika Freeman: „Um Erlaubnis darf man nicht fragen“

Erika Freeman :

Ja, weil, wenn du die Einzige bist, sind alle anderen Männer. Also ist sehr wichtig andere Frauen zu kennen, die auch etwas geschafft haben. Wir haben ja vieles gemeinsam, we have the same battles. Was man gegen uns hat, ist, dass wir Frauen sind. Warum sollten wir uns nicht zusammentun? Ein Mann zu sein - darauf braucht man nicht neidisch sein. Die haben so eine Frechheit, die leben ja nicht lang genug. Mein Mann ist mit 50 Jahren gestorben – viel zu früh, eine Frechheit. Ich könnte ihn sehr gerne ermorden, dass er so zeitig gestorben ist. Ich bin jetzt schon fast 100, zwei Jahre noch.