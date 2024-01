Teammanagement: The best of the best – Wie baue ich ein Hochleistungsteam auf?

Danach spiele die Teamentwicklung nach dem Tuckmann-Modell eine wesentliche Rolle. Diesem zufolge durchläuft jedes Team fünf Phasen: Forming, Storming, Norming, Performing und Adjourning. Die erste Phase – Forming – ist eine Zeit der Orientierung. Die Gruppenmitglieder lernen sich kennen. Vieles ist noch unklar, oft ist man auf die Führungskraft fixiert. Diese sollte hier Sicherheit und Orientierung geben. In der Storming-Phase werden Ziele klarer. Die Rollenverteilung bildet sich heraus, es kann zu Konflikten kommen. Führungskräfte können auch dazu ermutigen, solange die Auseinandersetzungen respektvoll verlaufen und gelöst werden können. In der Norming-Phase steht die Organisation im Mittelpunkt: Wie können wir das Ziel erreichen? Welche Regeln müssen wir zur Zusammenarbeit festlegen? In der Performing-Phase geht das Team in die Selbstorganisation über. Führungskräfte können hier Aufgaben übertragen, sich zu einem gewissen Grad zurückzuziehen. Bei der Adjourning-Phase geht es am Ende um Auflösungsprozesse, also beispielsweise, wenn ein Projekt erfolgreich abgewickelt wurde.

Wichtig in allen Phasen ist eine Vertrauens- und Fehlerkultur. „Die muss ich als Führungskraft auch vorleben“, so Martina Ernst. Es brauche die psychologische Sicherheit für jeden Einzelnen, damit er oder sie sich traut, Dinge offen anzusprechen. Das Konzept der psychologischen Sicherheit wurde erstmals von Harvard-Professorin Amy Edmondson beschrieben, bekannt wurde es 2016 durch das Forschungsprojekt „Aristoteles“ von Google. Dabei wurden mehr als 180 Teams in Unternehmen untersucht. Das Ergebnis war, dass der Erfolgsfaktor für das jeweilige Team die Art und Weise war, wie sie miteinander umgingen. Vertrauen, Respekt, Empathie und Offenheit führen zum Erfolg.

Dennoch kann – und soll – es auch zu Konflikten kommen. Dies geschieht häufig unter Zeitdruck, etwa wenn die Deadline immer näher rückt. Auf potenzielle Konflikte gilt es, sich vorzubereiten und klare Regeln zu etablieren, wie damit umgegangen werden soll. „Wenn ein Konflikt permanent schwelt und die Zusammenarbeit unter den einzelnen Mitgliedern nicht mehr funktioniert, muss die Führungskraft eingreifen und ein Meeting einberufen“, rät Martina Ernst. Wenn es ein großer Konflikt ist, kann auch ein:e Mediator:in hinzugezogen werden.