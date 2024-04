In Krisenzeiten: Präsente Führungskräfte reduzieren Stress

Die Studie "Toxic Absence: Why Leader Presence Matters in Times of Crisis" wurde von Robert McMurray, Nicki Credland, Martyn Griffin, Peter Hamilton und Oonagh Harness durchgeführt. Sie wurde am 7. November 2023 veröffentlicht und von der University of Sheffield, der University of Hull, der Durham University und der Northumbria University unterstützt.

Die Forschungsergebnisse basieren auf Interviews mit 54 Intensivpflegekräften aus 38 verschiedenen Gesundheitseinrichtungen in Großbritannien und Irland.

Die Forschung zielte darauf ab, die Bedeutung der Präsenz von Führungskräften in Krisenzeiten zu untersuchen, insbesondere im Kontext der COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf das Pflegepersonal. Die Ergebnisse dieser Studie sind nicht nur für das Gesundheitswesen relevant, sondern auch für andere Sektoren, die in Krisenzeiten effektive Führung benötigen. Sie betonen die Notwendigkeit einer ausgewogenen Führung, die sowohl strategische als auch beziehungsorientierte Fähigkeiten umfasst, um sowohl die Organisation als auch ihre Mitarbeiter:innen durch unsichere Zeiten zu führen.