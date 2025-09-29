„Das perfekte Match finden“: Wie trifft man die Entscheidung für den passenden MBA?

Ebenfalls empfehlenswert ist es, Beratungsprogramme der Anbieter in Anspruch zu nehmen. „Wir sind quasi die Eingangstür und beraten Interessenten gerne persönlich oder telefonisch. Dabei geht es darum, herauszufinden, wie unsere Programme in die jeweilige Karriereplanung passen“, erklärt Peric. Damev fügt hinzu: „Die Menschen kommen mit verschiedensten Motivationen zu uns: Die einen möchten einen Master nach dem Bachelor, die anderen möchten in einer bestimmten Branche Fuß fassen und das entsprechende Netzwerk anzapfen. Wir sprechen mit ihnen über verschiedenste Themen wie individuelle Skills, Programmfokus, Dauer sowie Ausbildungskosten und überlegen gemeinsam, welches Programm am besten geeignet sein könnte. Diese Beratungen sind unverbindlich und zielen darauf ab, das perfekte Match zu finden – zwischen uns, den Interessent:innen und natürlich auch den Peers.“

Stichwort Peers – die Community und das Alumni-Netzwerk spielen bei der Entscheidung für ein MBA-Programm an der WU Executive Academy oft eine entscheidende Rolle. Durch Kontakte zu Peers, Vortragenden und Unternehmen öffnen sich Türen, die sonst verschlossen blieben. “Es gibt zum einen das unmittelbare Netzwerk, die Peers, mit denen man eng zusammenarbeitet." Dann gibt es das erweiterte Netzwerk, das alle Alumni umfasst. Sie sind auch über ein eigenes digitales Tool, WU EA Connect, vernetzt – nicht nur miteinander, sondern auch mit HR-Partnern, woraus sich laufend neue Job Opportunities ergeben. Darüber hinaus gibt es Mentoring-Programme während ausgewählter Studien. Zusammenfassend beschreibe ich es gerne so: Was wir bieten, ist eine Plattform für Entwicklung, auf der verschiedene Services geboten werden. Und wir sind immer da, um die Studierenden zu unterstützen, wenn sie eines dieser Services in Anspruch nehmen möchten“, so Alexander Damev.

Damit die Entscheidung für einen bestimmten MBA die Studierenden wirklich weiterbringt, müssen sie aber einiges an Vorarbeit leisten – und sich gut überlegen, wohin sie dieser zeit- und kostenintensive Schritt bringen soll. „Bevor man sich auf die Suche nach dem passenden MBA-Programm macht, sollte man sich über seine eigenen Ziele im Klaren sein“, betont Jovana Peric. „Und wir helfen dann dabei, diese Ziele zu erreichen.“