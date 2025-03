„Gutes Leadership bedeutet, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen“

TREND: Was steckt hinter dem Begriff New Leadership? Braucht es eine ­Revolution der Führungskultur?

KONRAD HOLLEIS: New Leadership ist ein Oberbegriff für moderne Führungsansätze, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Denn heute, im Zeitalter der ständigen Veränderung und der Dauerkrisen, gibt es kein „Business as usual“ mehr und die bisherigen Strukturen funktionieren auch in der Führungsebene nicht mehr. Arbeit­nehmende sind in einem Unternehmen keine Ressourcen, sondern Partner, mit denen sich die Führungskräfte auf eine gemeinsame Reise begeben. Eine Revolution braucht es zwar nicht, jedoch eine ständige Evolution: Veränderungen in der Führungskultur können den meisten Unternehmen guttun.

Die WU Executive Academy nähert sich dem Thema aus der wissenschaftlichen und der praktischen Perspektive. Lässt sich Leadership lernen?

CHRISTOF MISKA: Leadership kann man und muss man lernen! Einen Königsweg nach der Art von „Wie werde ich in fünf Schritten zum Topmanager?“ gibt es aber nicht. Das belegen viele ­unterschiedliche Forschungsrichtungen und Strömungen. Generell lässt sich sagen, dass sich die traditionellen Ansätze auf Hierarchien fokussieren – Führung ist gleich Planung und Kontrolle, Autorität hat in diesen Modellen einen ­hohen Stellenwert. Früher dachte man auch, Manager bekommen ihre Qualitäten quasi „in die Wiege gelegt“, heute wissen wir, dass gutes Leadership Üben und Lernen voraussetzt. Moderne Zugänge sehen das Thema differenziert und dynamisch, denn keine Führungskraft kann allein über Markt, Lieferanten oder geopolitische Einflussfaktoren ­entscheiden. New Leadership bedeutet nicht, etwas vorzugeben, sondern einen Dialog zu führen und auf Partizipation und Kollaboration zu setzen. Diese Konzepte gilt es, im Unternehmen mit Leben zu erfüllen.

Was macht einen Top Employer aus – was machen die Besten anders?

HOLLEIS: Was alle Top Employer verbindet, ist, dass sie strategische Personalentwicklung fest im Unternehmen verankert haben und stark auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden achten. Heute braucht es neben der finanziellen auch die psychologische Sicherheit, Raum für Innovationen, eine positive Fehlerkultur, Kommunikation auf ­Augenhöhe … Gerade die mittlere Managementebene ist stärker denn je gefordert – es gibt ja auch im Zeitalter von ESG und Work-Life-Balance quantitative Ziele, die aber nur mit qualitativer Arbeit erreicht werden können. Damit das neue Verständnis in die Organisation getragen wird, kann es helfen, das Thema Leadership über den Bereich Personalentwicklung auf Vorstands­ebene zu heben: Nur wenn ich Mitarbeitende gut manage, wird es auch dem Unternehmen langfristig gut gehen.