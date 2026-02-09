Bitpanda: Eric Demuth gründet Privatstiftung

Gut möglich, dass Bitpanda-Gründer Eric Demuth bald schon im Geld schwimmt, denn „Bloomberg“ berichtet von einem baldigen Börsengang der Kryptobörse. Dabei strebe Bitpanda eine Bewertung zwischen vier und fünf Milliarden Euro an, heißt es. Eric Demuth und seine beiden österreichischen Gründer-Kollegen Paul Klanschek und Christian Trummer besitzen am Unternehmen jedenfalls nach wie vor die Mehrheit, auch wenn inzwischen Investoren wie der US-Tech-Millardär Peter Thiel mit von der Partie sind. Nur der Verkauf von geringen Anteilen an Bitpanda könnte dem Deutschen mit Wohnsitz an der Wiener Ringstraße also bald einige Millionen aufs Konto spülen. Im trend-Reichenranking wurde das Vermögen der drei Bitpanda-Gründer letztes Jahr jedenfalls auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag geschätzt.

Doch der 39-Jährige hat rechtzeitig vorgesorgt und eine Parkmöglichkeit für sein Vermögen ersonnen. Denn Ende letzten Jahres wurde die „Piccolina“-Privatstiftung ins Firmenbuch eingetragen, deren Stifter eben Eric Demuth ist. Piccolina ist nicht nur der Name seiner schwarz-weißen Hündin, die der Krypto-Unternehmer auch gerne zu beruflichen Terminen mitnimmt, seine Tierliebe manifestiert sich auch im Stiftungszweck. Denn dort heißt es: „Solange der Erststifter (also Demuth) Mitglied des Stiftungsvorstands ist, ist Zweck der Stiftung, die Unterstützung von Institutionen, welche in den Bereich Tierschutz und/oder medizinische Versorgung von Kinder & Jugendlichen täig sind …“. Erst wenn Demuth, der letztes Jahr vom Vorstand von Bitpanda in den Verwaltungsrat gewechselt ist, nicht mehr im Stiftungsvorstand sein sollte, kommen natürliche Personen zum Zug. Wie aus der Stiftungsurkunde hervorgeht, dürften das neben Demuth selbst vor allem seine Eltern sein. Neben Demuth sitzen aktuell auch der Anwalt Thomas Kullnigg und Wirtschaftsprüfer Berndt Zinnöcker im Stiftungsvorstand. Dass sich der Bitpanda-Gründer nicht nur für Tiere, sondern auch für kranke Kinder starkmacht, ist bereits bekannt. Seit 2024 ist Demuth auch Ambassador der St. Anna Kinderkrebsforschung.