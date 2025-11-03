Bitpanda: Eric Demuth zieht sich als CEO zurück

Bei der Krypto-Plattform Bitpanda kommt es zu einem Personalwechsel: Mitgründer und bisheriger Co-CEO von Bitpanda, Eric Demuth, wird Chairman und Präsident des Verwaltungsrats der Schweizer Holdinggesellschaft Bitpanda Group AG. Demuth soll sich auf die Gestaltung der langfristigen Vision und Strategie sowie die weitere Expansion konzentrieren, teilte Bitpanda am Montag in einer Aussendung mit.

Bisheriger Co-CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad wird künftig die Bitpanda Group als alleiniger CEO führen. „In meiner neuen Rolle werde ich auch künftig eng mit Lukas und unseren Teams zusammenarbeiten, um das Unternehmen weiter voranzubringen, unsere strategische Basis zu stärken und sicherzustellen, dass Bitpanda eine treibende Kraft für Finanzinnovation in Europa und darüber hinaus bleibt“, merkte Demuth an.

Bitpanda erlangte dieses Jahr im trend-Ranking der 100 besten Start-ups Österreichs den ersten Platz.