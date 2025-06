Als Fabian Schinerl 18 Jahre alt wurde, stellten seine Eltern eine entscheidende Weiche für ihn. Sie überließen ihrem Sohn einen größeren Betrag mit den Worten: „Das haben wir für dich angespart. Überleg dir gut, was du damit machst.“ Der Sohn hatte sich schon in frühen Jahren für die Börse interessiert. Er wollte damit Aktien kaufen. Und so gingen Schinerl Senior und Schinerl Junior zur Hausbank der Familie. Dort hörte der Sohn, was Zigtausend Bankkunden auch vorgepredigt wird. Aktien sind Beteiligungen an Unternehmen. Sie können steigen oder fallen. Um das Risiko von Verlusten zu verringern, müsste man viele Aktien kaufen. Dazu braucht man viel Kapital. Also sind Fonds die richtige Lösung. Sie enthalten eine Vielzahl an Aktien. Das Risiko wird besser gestreut. Und der Ertrag steigt.

Doch dazu, erklärte der Berater nach einer längeren Pause, um den Interessierten das alles einmal verarbeiten zu lassen, braucht es erfahrene Fondsmanager, die genau wissen, wann man eine Aktie am tiefsten Kurs kauft und wann man sie wieder abstoßen muss. Dafür sind die fünf Prozent Ausgabeaufschlag, die man beim Kauf eines Fonds zahlen muss, und die jährlich laufenden Kosten von zwei bis drei Prozent schon gerechtfertigt.

Heute ist Schinerl 27 und Assistent am Institut für Europarecht und internationales Recht der Universität Wien. Er erinnert sich an diesen Moment zurück: „Mir wurde bewusst, dass so ein Fonds einen deutlich höheren Ertrag erzielen muss, damit mir bei diesen Kosten auch etwas übrig bleibt. Ich habe mich dann weiter über das Thema informiert und bin draufgekommen, dass es nur den wenigsten Fondsmanagern gelingt, den Markt zu schlagen. Also besser zu sein als ein Index, der Dax, der Dow Jones oder der S&P 500.“

Schinerl kaufte damals nach der Beratung bei der Hausbank keinen Investmentfonds. Aber wenig später einen ETF, einen Indexfonds auf den MSCI World. Er war damit Pionier einer Entwicklung bei der Geldanlage, die immer stärker wird, vor allem bei jüngeren Menschen. So wie auch bei Katrin Fetzer, Lucas Wachernig, David Scholler, David Forsthuber oder Michael Scheiffler. Sie sind alle zwischen 20 und 40, wollen längerfristig ansparen, sich einen Traum erfüllen, ein Auto, einen größeren Auslandsaufenthalt oder auch bereits für später vorsorgen. Sie traden mit Aktien über das Handy bei Onlinebrokern oder bei ihrer Hausbank. Aber die breite Basis ihrer Investmentstrategie bilden immer ETFs.