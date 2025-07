Die USA am Weg zum Krypto-Hotspot

Ersterer regelt Stablecoins, der Clarity Act schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für Kryptowährungen und letzterer soll die Fed daran hindern, eine eigene digitale Währung zu kreieren. Zur Erinnerung: Die Europäische Zentralbank treibt genau diesen digitalen Euro gerade massiv voran. In der Krypto-Szene herrscht Jubel über diesen „Meilenstein“. Auch bei Bitpanda, der von Österreichern gegründeten Krypto-Börse ist man erfreut. „Die Botschaft ist klar: Die USA möchten Krypto-Hotspot Nummer eins werden“, analysiert Bitpanda-Chef Eric Demuth. „Die USA bringen mit neuen Gesetzen Struktur in ihren Krypto-Markt: Der Clarity Act definiert erstmals eindeutig, was ein Coin ist. Der Genius Act schafft ein klares Regelwerk für Stablecoins. Und der Anti-CBDC Act signalisiert unmissverständlich, dass es in den USA keine staatliche Digitalwährung geben wird, im Gegensatz zur EU.“ Die Zukunft der Kryptowährungen sei privatwirtschaftlich und nicht staatlich, so Demuth.

Überhaupt kommt Europa beim Bitpanda-Gründer nicht allzu gut weg: „Für Europa ist das ein Weckruf: MiCA (Markets in Crypto Assets- Regulierung) darf nicht nur auf dem Papier existieren. Wir brauchen eine konsequente Umsetzung, klare Sanktionen bei Regelverstößen und ein level playing field innerhalb der EU aber auch im Wettbewerb mit den USA.“

Noch müssen die Krypto-Gesetze aber noch eine weitere Hürde passieren: den Senat. Und auch Trumps Unterschrift darunter fehlt noch. Aber die sollte kein Problem sein.