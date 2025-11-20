Yat Siu: „Wien hätte das Zeug zur Krypto-Hauptstadt Europas“

Yat Siu :

Institutionell ja, aber nicht im breiten Publikum. Die Institutionen, ob Wall Street, Investoren oder Banken, zumindest in Amerika und auch in Asien, reden alle über Krypto. An der Tech-Börse Nasdaq gibt es inzwischen rund 200 Digital-Asset-Firmen. Aber die Userzahl ist nicht so stark gewachsen, eigentlich war es sogar ein schwieriges Jahr. Trumps Zölle haben nicht nur den Weltmarkt erschüttert, sondern auch den Kryptomarkt, ganz besonders den Altco-in-Markt (Alternativen zu Bitcoin wie Ethereum, Solana und viele andere, Anm.).