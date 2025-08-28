Ken Fisher: Das Geheimnis des ATX

Die größten Marktschwankungen werden von den unbemerkten Faktoren verursacht. Diese schlichte Tatsache hat sich in meiner über 50-jährigen Karriere als Vermögensverwalter immer wieder bestätigt.

Aktuell schwelt eine große, weitgehend übersehene bullishe Kraft: Die globale Zinsstrukturkurve steigt gerade still und heimlich an.

Zinsstrukturkurven stellen die Zinsen für Staatsanleihen von drei Monaten bis zehn Jahre Laufzeit dar. Wenn langfristige Zinsen die kurzfristigen Zinsen dabei übersteigen, steigt diese Kurve – steil und historisch gesehen bullish – an. Ist es umgekehrt, ist die Kurve invers – eine (wenn auch nicht perfekte) Rezessionswarnung. Warum? Sie sagt gewöhnlich die Zukunft von Kreditvergaben durch Banken voraus.

Letztere nutzen kurzfristige Einlagen zur Finanzierung langfristiger Kredite und kassieren die Differenz. Steile Kurven bedeuten also höhere Gewinne. Wenn Kreditgewinne steigen, vergeben Banken bereitwillig Kredite und kurbeln das Wachstum an. Inverse Kurven schmälern die Rentabilität, bremsen Kredite und auch das BIP.

Jahrzehntelang war die Zinsstrukturkurve ein verlässlicher Indikator. Daher wurde sie auch fleißig beobachtet, besonders in den USA. Aber ähnlich wie bei der Annahme, dass ein Armaturenbrett im Auto immer die ganze Wirklichkeit zeigt, ignorierten ­viele dabei das eigentliche Geschehen „unter der Haube“ – im vorliegenden Fall also die Kreditvergabe selbst. Die Kurve funktionierte also, bis sie versagte.