Erster Bitcoin ETF zugelassen: Bedeutung und Folgen

Krypto-Investoren hatten lange auf diesen Tag gewartet. Am 11. Jänner 2024 war es schließlich so weit: Die US-Wertpapieraufsicht SEC machte mit ihrer Entscheidung den Weg für börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETF) frei, die direkt in Bitcoin investieren (Bitcoin-Spot-ETF). Genehmigt wurden unter anderem Anträge der Investment-Häuser Blackrock und Fidelity.

SEC-Chef Gary Gensler betonte, die Zulassung bedeute keine Unterstützung der Aufsichtsbehörde für den Bitcoin. Die SEC warnt Anleger stets vor Risiken von Krypto-Anlagen wie den enormen Kursschwankungen.

Der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, war Ende 2022 wegen der Zinswende stark unter Druck geraten. Die Aussicht auf steigende Zinsen erhöhte die Attraktivität von festverzinslichen Wertpapieren und war nachteilig für risikoreiche Anlageklassen wie den Bitcoin. Als Folge des Zusammenbruchs der Kryptobörse FTX und der Turbulenzen rund um die Handelsplattform Binance fiel der Kurs dann im Herbst 2022 auf fast 15.000 Dollar, bevor er sich bis zum Sommer 2023 auf gut 30.000 Dollar erholte. Nach einer kurzen Schwächephase forcierte sich die Erholung dann ab Oktober wegen der ETF-Spekulationen.

Danach folgte ein massiver Kursanstieg. Von Oktober 2023 bis Jänner 2024 legte der Bitcoin sie um 60 Prozent zu. Auch, weil Anleger auf die Zulassung von Krypto-Fonds durch die SEC gewettet hatten. Fast logisch war dann auch der Kurssprung am Tag der SEC-Entscheidung: zum ersten Mal seit Dezember 2021 wurde der Bitcoin um mehr als 49.000 US-Dollar (44.765 Euro) gehandelt. Das Rekordhoch von rund 69.000 Dollar aus dem Herbst 2021 ist allerdings trotz der Kursgewinne noch circa 50 Prozent entfernt.

Krypto-Experten sehen in der SEC-Entscheidung dennoch einen Ritterschlag für den Bitcoin. Eric Demuth, CEO der österreichischen Krypto-Börse Bitpanda ist der Meinung, dass Bitcoin damit "erwachsen" wird (siehe Interview: "Bitpanda Co-Gründer Demuth: "Bitcoin wird erwachsen").

Auch Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management, der als einer der führenden Experten für Digitalwährungen in Deutschland gilt, ist überzeugt: "Der Bitcoin kommt nun langsam im Mainstream an; er wird hoffähig."