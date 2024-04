Private Equity: Ein Leitfaden für Erstinvestoren

Private Equity weckt bei Anlegern und Anlegerinnen immer mehr Interesse. Es wird kurz als „PE“ bezeichnet und beschäftigt sich mit dem Kauf und Verkauf von privaten Unternehmen. Es handelt sich um eine Form des außerbörslichen Beteiligungskapitals. Aus diesem Grund sind die Anteile nicht an Märkten handelbar. Dadurch unterscheiden sich die Liquidität, das Risiko und die Rendite solcher Investments gegenüber Aktien.

Ein Einstieg läuft entweder über eine Kapitalerhöhung oder einen Anteilsverkauf eines bisherigen Aktionärs ab. Die neuen Investoren bringen ihr Know-how und Netzwerk ein. Sie haften mit ihrer Einlage.

Findet der Einstieg in eine junge Firma, sprich Start-up statt, spricht man von Wagniskapital beziehungsweise Venture Capital (VC). Einen der erfolgreichsten VC-Deals machte Peter Thiel, der 2004 in Facebook einstieg, als Mark Zuckerberg sein Start-up, das er in einer Studentenwohnheim-WG gegründet hatte, ausbaute. Aus Thiels Anlage von 500.000 Dollar wurden mehr als eine Milliarde Dollar. Thiel verkaufte schrittweise seine Aktien nach dem Facebook-Börsengang.

Bei älteren Firmen, die nicht an der Börse notiert sind, wird dagegen von Private Equity gesprochen. Oft sind bei reiferen Firmen Investitionen aufgestaut worden und es ist eine Wiederbelebung oder Neuausrichtung nötig. Manchmal sind schwierige Entscheidungen nötig.

An der Börse gibt es etliche Beteiligungsfirmen, die sich auf Private-Equity spezialisiert haben. Die führenden sind Blackstone Group, Apollo Global Management und KKR. Das Trio hat sich an der Börse in den letzten Jahren gut entwickelt, allerdings hat sich das Geschäft im Jahr 2023 abgeschwächt aufgrund der steigenden Zinsen. Weil sich Banken aus Finanzierungen zurückziehen aus Sorge vor Ausfällen, haben Blackstone, KKR, Apollo und andere dadurch mehr Kaufmöglichkeiten.

Die Kurse vieler Private-Equity-Konzerne sind in den vergangenen Jahren an der Wall Street stark gestiegen. Was ihnen zudem in die Karten spielt: Firmen, die in ihr Visier geraten, sind günstiger geworden, was auf die Zinserhöhungen zurückgeht.

PE-Investoren werden zuweilen hämisch als "Barbaren", "Plünderer" oder "Heuschrecken" bezeichnet. Warum? Sie fädeln zum Teil feindliche Übernahmen ein, senken radikal die Kosten, manchmal fallen Tausende Stellen weg, das Management verliert dabei zuweilen auch seine Jobs. Danach werden die Beteiligungen, sofern die Sanierungen glücken, effizienter und irgendwann (meist mit Schulden aus dem Kauf beladen) versilbert. Es ist, selbst wenn man die Flops einrechnet, ein lukratives Geschäft. Die Branche hat übrigens etliche Milliardäre wie Stephen Schwarzman, Carl Icahn, Henry Kravis und Steve Feinberg (Cerberus) hervorgebracht.