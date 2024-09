Kreditderivate als Teil der Anlagestrategie: Eine Einführung

Mit Hilfe von CDS sichern sich Marktteilnehmer gegen das Ausfallrisiko eines Kreditnehmers ab. Es erfordert einen Vertrag zwischen zwei Parteien, bei dem der Sicherungsnehmer (Käufer) dem Sicherungsgeber (Verkäufer) regelmäßige Prämien zahlt. Im Gegenzug verpflichtet sich der Sicherungsgeber, im Falle eines Kreditereignisses wie etwa eines Kreditausfalls, einen Ausgleich zu zahlen. CDS sind anders ausgedrückt eine Art Versicherung auf Anleihen oder Kredite.

CDS werden häufig von Banken und Finanzinstituten genutzt, um sich gegen das Ausfallrisiko von Krediten und Anleihen abzusichern. So werden Hypotheken zu Paketen gebündelt. Investoren können CDS auch für Spekulationen nutzen, um von Veränderungen der Kreditwürdigkeit eines Referenzschuldners zu profitieren. Andere nutzen CDS wiederum, um Arbitragemöglichkeiten auszuschöpfen.

Der CDS bezieht sich auf einen bestimmten Kreditnehmer oder eine Anleihe, den sogenannten Referenzschuldner. Die Laufzeit wird vertraglich festgelegt und kann mehrere Jahre umfassen.

In der Praxis sieht das so: Sie besitzen eine Anleihe im Wert von 1 Million Euro, die 5 % jährliche Zinsen zahlt. Wenn Sie befürchten, dass Sie Ihr Kapital bei Fälligkeit nicht zurückbekommen, oder wenn Sie der Meinung sind, dass Sie es sich leisten können, einen kleinen Teil der 5 % Zinsen, die Sie erhalten, aufzugeben, können Sie einen CDS gegen die Anleihe kaufen. Sie zahlen einen Bruchteil der 5 % Zinsen an den CDS-Emittenten, so dass Sie wahrscheinlich Nettozinseinnahmen von etwa 4 bis 4,5 % erhalten. Sofern die Anleihe ausfällt, können Sie einen Anspruch auf den CDS geltend machen und Ihr Kapital bis zum Nennwert der Anleihe zurückbekommen.

Was Paulson und Burry taten, war einfach, den CDS zu kaufen und die Hypotheken nie zu kaufen. So 'verkauften' sie die Anleihen im Short, indem sie nie die große Vorauszahlung für das Hypothekenkapital leisteten, sondern nur Prämien für das Halten des Swaps zahlten und dann darauf wetteten, dass sie das Kapital bei tatsächlichen Ausfall der Hypothek erhalten würden. Paulson kaufte also CDS in Milliardenhöhe und musste dafür Millionen an Prämien bezahlen, während er auf den Ausfall wartete.

Nach der Finanzkrise von 2008 gab es viele Debatten darüber, ob es fair war, dass Spekulanten wie Paulson oder Burry CDS kauften, ohne die zugrunde liegenden Wertpapiere tatsächlich zu besitzen. Bis Ende 2006 und Anfang 2008 erreichte der spekulative Markt für CDS, CDO usw. einen Höhepunkt, mit Billionen von Dollar an ausstehenden Wetten, Gegenwetten und Nebenwetten, die von unzähligen Hedgefonds, emittierenden Banken und anderen Spekulanten abgeschlossen wurden. Es war eine enorme Zahl an Wetten, die wie ein Spinnennetz verwoben war, das die Finanzbranche im Jahr 2008 zerstörte. Washington musste die Finanzbranche schließlich mit Geldspritzen und Staatsgarantien vor dem Kollaps bewahren.