Immobilien-Wertpapiere: Vor dem Wendepunkt

Vermutlich gibt es unterhaltsamere Schriftstücke als Regierungserklärungen. Doch das am 27. Februar veröffentlichte Dokument, in dem die Dreierkoalition erklärt, wie sie in den kommenden Jahren Österreich regieren will, entlockte zumindest einigen Lesern ein zufriedenes Lächeln. Auf Seite 35f des insgesamt 212 Seiten umfassenden Schriftstücks seht nämlich wörtlich folgendes zu lesen: „Mit 1. 1. 2022 trat die Novelle des österreichischen ImmobilienInvestmentfondsgesetzes (ImmoInvFG) in Kraft. Ab spätestens 1. 1. 2027 gelten eine Mindestbehaltedauer (zwölf Monate) und eine Rückgabefrist (zwölf Monate) für österreichische Immobilienfonds. Einführung einer ‚Hurdlerate‘, unter der die Rückgabefrist von zwölf Monaten nicht anwendbar ist. Wichtig auch, um Kapital für Wohnraumschaffung zu generieren!“

Mit der in mäßig elegantem Deutsch verfassten Passage können Durchschnittsleser wahrscheinlich eher wenig anfangen, für die Manager der heimischen Immobilienfonds birgt sie indes nach einigen dürren Jahren die Aussicht auf erfreulichere Zeiten. Verdonnerte die erwähnte Novelle 2022 nämlich noch alle, die ihr Geld in Immobilienfonds investieren wollen, zu einer einjährigen Behaltefrist plus einer einjährigen Kündigungsfrist (gültig ab 2027, für neu aufgelegte Fonds ab sofort), so stellt die Regierungserklärung nun also eine Lockerung dieser Regeln in Aussicht. Diese bilden nämlich zumindest einen Grund für den Gegenwind, mit dem sich Immobilienfonds seit Längerem konfrontiert sehen. Einen anderen Grund für die massiven Mittelabflüsse lieferte die Zinslandschaft.