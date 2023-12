Es lebe das Wirtshaus! The Hans präsentiert die besten Gaststätten in Wien

Ähnlich beim „Reznicek“ am Alsergrund: Julian Lechner hat das alte, brachliegende Wirtshaus entstaubt und revitalisiert, und Kompagnon Simon Schubert in der Küche bringt zwar gerne Alt Wiener Backfleisch mit Erdäpfel-Mayonnaise-Salat und Cordon Bleu mit Bergkäse an den Tisch, aber auch eine Kalbszunge mit Forellenkaviar oder eine Wachtel „au Vin“. Perfekt!

Und auf den neuesten Zugang im „Aus alt mach neu“-Wirtshaustrend kann man sich besonders freuen: Harry Brunner, den der Eigentümer unschön aus dem formidablen „Spittelberg“ vertrieben hatte, gibt im ehemaligen „Servitenwirt“ im gleichnamigen Viertel im 9. Bezirk sein Comeback – mit seinen Fleisch- und Chili-Knödeln, dem zarten Kalbsbutterschnitzel, aber auch mit ein wenig französisch angehauchter Küche, etwa einem Zwiebel-Burgunderbraten. Und das Lokal heißt jetzt, Nomen est Omen, „Harald Brunner".

Jetzt aber zu einer besonderen Ausprägung des Wirtshauses. „Heunisch & Erben“ versteht sich eher als Weinbar – und was für eine. Zwischen 60 und 80 offene Weine kann der vinophile Gast verkosten, und zwar nicht nur aus Österreich, sondern aus allen großen Weinregionen der Welt. An „5x Chardonnay global“ (Frankreich, Italien, Spanien, Neuseeland, USA) kann ich mich noch gut erinnern, eine fantastische Weinreise mit dem Ausgangspunkt Landstraßer Hauptstraße. Was das „„Heunisch“ noch attraktiver macht, ist die Speisekarte: Tatar von der Kalbin mit schwarzem Knoblauch und Jalapeño, Amurkarpfen mit Karotte und Rollgerste, aber auch meinen Liebling, ein ganzer Chili-Leberkäs, frisch ausgebacken. Ein Wein-Wirtshaus der besonderen Art eben.