The Hans an der schönen, blauen Donau: Bratislava für Feinschmecker

Am Wiener Schwedenplatz sieht man die Fahnen von Weitem. Bis zu dreimal am Tag legt der Twin-City-Liner an und braust dann in 75 Minuten ins nahe Bratislava – auf der schönen, blauen Donau, wenn sie auch manchmal nicht der Idealfarbe entspricht. Und dort in Bratislava hab ich die Restaurants und Wirtshäuser getestet, denn wie sagte schon der alte Goethe? „Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah!“

Und die slowakische Hauptstadt, bis vor wenigen Jahren noch als grau und unattraktiv verschrien, hat mächtig aufgeholt, auch als Wochenendziel für Feinschmecker oder für alle, die beruflich in der slowakischen Hauptstadt zu tun haben.

Wir beginnen ganz einfach, aber originell. Mitten in der Stadt an der Goldenen Straße liegt ein alter Kinopalast, im 18. Jahrhundert noch Teil eines Klosters, heute der Inbegriff der slowakischen Küche: das „Flagship Bratislava“. Durch die schwere Eingangstüre ab in den ersten Stock, eine riesige Bar in der Mitte, rundherum Holztische, schwer wie die Speisen, die dann folgen. Denn das „Flagship“ ist nix für die Liebhaber der Nouvelle Cuisine, hier geht’s noch richtig bodenständig zu.

Zuerst Krautsuppe mit Speck und Sauerrahm, vor der Knoblauchsuppe warne ich, da müssen Mitreisende noch viele Stunden später büßen. Dann die Nationalspeise unserer Nachbarn, Brimsennockerl (die berühmten „Halusky“) mit Schafkäse und viel Speck, für die Vegetarier unter uns auch ohne. Dann Schweinsbraten oder Schweinsstelze oder Schweinsripperl – oder für die Hungrigen oder die ganze Family alles zusammen auf einer riesigen Schlachtplatte für 35 Euro, da kann man nicht meckern. Aber ein Wacholderschnaps muss es schlussendlich schon sein, selten war das Argument dafür so klar wie im „Flagship“.

Wer es weniger rustikal will, aber trotzdem so richtig einheimisch, pilgert stattdessen ins „Modra Hviezda“, ein typisches Wirtshaus in einer kleinen kopfsteingepflasterten Gasse unter der schönen Burg, eines der Wahrzeichen des alten Preßburg. Natürlich findet man auch dort die Halusky-Nockerln, aber auch Gänseleber mit karamellisiertem Apfel, Schweinenacken mit Kastanien und ein Reh mit Brombeerenknödel: net schlecht. Familien bitte aufpassen, denn im „Blauen Stern“, so die Übersetzung, haben Kinder unter sieben Jahren keinen Eintritt – befremdlich, warum auch immer.