The Hans: Genuss in Kitzbühel und dem besten Restaurant der Alpen

Die Nummer eins am Platz ist sicher das "Neuwirt" im Hotel "Schwarzer Adler". Mit zwei neuen Köchen hat die Küche heuer wieder neuen Schwung aufgenommen und das schmeckt man. Die Restaurantchefs Jürgen und Martina wachen über die Qualität von Küche und Service – Fischsuppe, Steinbutt, Kabeljau werden genauso perfekt serviert wie Bio-Backhendl, Kalbfleischpflanzerl und Tafelspitz.

Wer besonders auf die schlanke Linie achten will, bestellt marinierte rote Rüben und Blumenkohl mit Barbecue-Soße, schließlich gehören zum Imperium von Neuwirt-Eigentümer Christian Harisch auch die Lanserhof-Spas.

Hundert Meter weiter wird im "Chizzo" des Südtirolers Ivan Marzola italienisch aufgekocht. Den Wolfbarsch gibt's in der Salzkruste und das Tagliata vom Thunfisch oder vom Rind. Eine besondere Spezialität sind aber die selbst eingelegten Sardellen aus Grado – einfach aufs Butterbrot und genussvoll abbeißen, eine wahre Freude. Am liebsten esse ich die aber zu Mittag auf der Terrasse vom "Sonnbühel", der In-Hütte von Kitz in 2.000 Metern Höhe, auch sie wird von Ivan versorgt.

Weil wir schon bei den "In-Plätzen" sind: wer sich's leisten kann und will, pilgert unten in der Stadt ins "Zuma", den Kitzbüheler Ableger der weltweiten Asia-Kette. Davon gibt's in Kitzbühel offensichtlich genug Leute, denn das Zuma ist tagtäglich dreimal am Abend (Seating 18 Uhr/20 Uhr/22 Uhr) ausgebucht.