The Hans in Tokio: Kirschblüte, die besten Sushi-Lokale und mehr

Noch eine Lokalität der Spezial-Klasse, das so nur in Tokio existiert, so viel ich jedenfalls weiß: Im „Zauo Fishing Restaurant“ spielt sich ab, was der Name verspricht. Ein unspektakulärer Eingang, aber drinnen ein Boot mit Ess-Logen, verankert in einem künstlichen See – in diesem wirft der Gast die Angel aus, und was anbeißt, wird von den freundlichen Helferlein Minuten später serviert – roh als Sashimi, gebraten oder halb-halb, also die eine Hälfte roh und die andere gegrillt. Nur mit Kindern ist vom Besuch abzuraten. Das herzige, lebende Fischerl kurz später mit traurigen Augen auf dem Teller zu sehen, kommt nicht gut an …

Jetzt aber endlich zur japanischen Hochküche, zum Kaiseki-Menü, das man am besten in Tokio oder in der alten Kaiserstadt Kyoto (von dort kommt sie her) genießt. Ursprünglich war Kaiseki ein heißer Stein, den die Mönche an den Bauch gedrückt hatten, um damit beim Fasten ihre Hungergefühle zu unterdrücken. Heute ist es das Gegenteil: ein Haute-Cuisine-Menü mit zwölf und mehr Gängen mit dem Service der Geishas, die alles kunstvoll auf dem versenkten Tisch drapieren. In kleinen Schälchen kommt vor allem Seafood auf den Tisch. Muscheln als Tatar oder in Essig eingelegt, verschiedene Fischhäppchen, meist roh natürlich, eine Minisuppe, viel Gemüse und Obst, oft in handgeschnitzter Ausführung, ein paar Desserts mit Kokos, Milchreis, flüssiger Schokolade – ein Fest für alle Sinne. Und dieses Fest hat einen Preis, einen hohen natürlich, und manchmal wird man auch übers Ohr gehauen wie ich im berühmten „Ginza Koiyo“, wo man einfach eine Person mehr verrechnen wollte, als tatsächlich anwesend war.

Da empfehle ich lieber das „Goryu Kubo“ in Minato (hier wird alles am Counter serviert), das „Tsujitome“ in Akasaka (großartige Sake-Auswahl) oder das „Kanjo“ mit seinen berühmten Enten-Tellern (einmal nicht nur Seafood). Und auch für die Vegetarier unter uns hab ich ein Kaiseki-Lokal gefunden: „Daigo“ mit Buddha-Küche, in den acht privaten Räumen gibt’s weder Fisch noch Fleisch, sondern ausschließlich Gemüse – roh, in der Suppe, gekocht, gedämpft, gegrillt. Und nachher einen Erdbeer-Birnen-Saft, antialkoholisch hat auch seine guten Seiten.

Um noch etwas mehr in die japanische Küche einzutauchen, habe ich mich samt Family auch in einen Sushi-Kursus eingeschrieben. Ich habe gelernt, die Reisbällchen zu formen, das kleine Fischfilet perfekt mit einem Fingertupfer Soja (um Gottes Willen nicht mehr) zu versehen und mit der notwendigen, aber nur spärlich vorhandenen Anmut zu servieren. Ned schlecht, aber lieber lass ich, zurück in Europa, doch den hiesigen Sushimeister werken, man muss ja nicht alles selbst machen …