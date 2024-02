The Hans in Brooklyn, dem neuen Gourmet-Hotspot von New York

An erster Stelle das "Ilis" des "Noma"-Mitgründers Mads Refslund in einer ausgehöhlten renovierten Gummifabrik in Greenpoint - hohe Räume, in der Mitte die diversen Küchenstationen inklusive drei verschiedener Grills, rundherum 20 Thekenplätze und 40 Tische. Alles in modern-einfachem nordischem Chic, passend zur nordischen Küche mit amerikanischen Produkten. Das "Ilis" – ein Wortgebilde aus dänisch "ild" und "is" für Feuer und Eis – ist schon knapp nach der Eröffnung auf Wochen hin ausreserviert und die kulinarische Sensation von New York.

Wie schon im alten, jetzt geschlossenen, "Noma" werden die meisten Kreationen von dem Dutzend hantierender Köche selbst an den Tisch gebracht und erklärt: zum Einstieg eingelegte rohe Veggies, Tuna-Tatar im Gemüseblatt und Tuna leicht gebraten mit Miso-Sauce, Kabeljau zum Abbeißen von einem Spieß, den man vorher mittels einer Blumenknolle mit Knoblauch bestrichen hat, kleine Hühnerkeulen und dünn geschnittene Entenbrust aus der Asche. Wer damit nicht genug hat, bestellt Meeresschnecken, Austern von der Ost- und der Westküste sowie eine kleine Flunder, die zur Hälfte erst als Carpaccio und die andere Seite später kurz angegrillt serviert wird. "So viel Platz wie hier hätten wir in Manhattan nie gefunden, Brooklyn ist ideal!", erzählt mir Chef Mads Refslund mit leuchtenden Augen.