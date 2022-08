Raus aus der Mietwohnung, rein ins Eigentum

Wozu monatlich Miete zahlen, wenn mit einem Immobilienkauf am Ende der Abzahlung ein lohnenswertes Investment winkt? Diese Frage stellen sich viele Österreicher, die derzeit noch nicht in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Doch ist die Rechnung wirklich so einfach aufgestellt? Immerhin winken mit dem Kaufabschluss auch Pflichten. Neben der Abzahlung beim Kreditgeber warten monatliche Betriebs- und Instandhaltungskosten, flexible Wohnortwechsel werden erschwert, bei einem reinen Investment ist Ärger mit dem Mieter nicht ausgeschlossen. Wann also lohnt ein Immobilienkauf, wo liegen seine Vor- und Nachteile und welche Aspekte sollten bei der Abwägung zwischen Kauf und Miete beachtet werden?