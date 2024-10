Steueroptimiert und nachhaltig investieren

In Graz realisiert IFA das Projekt „Tiergartenweg 32“. Das gesamte Projekt umfasst 58 hochwertige Neubauwohnungen in fünf Gebäuden mit durchschnittlich 39 bis 79 Quadratmetern Wohnfläche und 30 Quadratmetern privater Freifläche, mehr als 1.700 Quadratmetern zugeordneten Eigengärten und rund 2.800 Quadratmetern zusätzlicher begrünter Allgemeinfläche. Aktuell ist eine Beteiligung am 499. Bauherrenmodell „Tiergartenweg 32a, 32b, 32d, 32e“ mit insgesamt 15 Wohnungen möglich. Investor:innen können sich ab einer Eigenkapitalinvestition von durchschnittlich rund 14.880 Euro p. a. über drei Jahre beteiligen und erwerben eine Gesamtbeteiligung von rund 131.000 Euro bei einer Planrendite von rund 4,9 Prozent p. a. bei Kreditzeichnung. Mit einem Investment verbunden sind die umfangreichen Vorzüge eines IFA-Bauherrenmodells: inflationsgesicherte Mieteinnahmen, attraktive Planrendite, öffentliche Förderungen und steuerliche Begünstigungen. Als zusätzliche Sicherheit bei diesem Projekt gibt IFA eine Erstvermietungsgarantie für zwölf Monate ab Vermietung bzw. Tilgungsbeginn.

Ein Investment in die Zukunft Wiens ist das 496. IFA-Bauherrenmodell „Baumstadt 1“, das 76 geförderte Wohnungen in den ersten beiden Gebäuden der „Baumstadt Floridsdorf“ umfasst. Mit diesem Projekt wird eine rund 150 Jahre alte Siedlung in ein „ökologisches Dorf in der Stadt“ transformiert. Dazu werden vorhandene Strukturen behutsam und mit Holzbauanteil nachverdichtet. Die Nutzung von Wärmepumpen und Photovoltaik soll das Projekt zudem größtenteils energieautark machen. Investor:innen können sich ab einer Eigenkapitalinvestition von 13.725 Euro p. a. über drei Jahre beteiligen und erwerben eine Gesamtbeteiligung von rund 131.000 Euro bei einer Planrendite von rund 5,4 Prozent p. a. bei Kreditzeichnung.