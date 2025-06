Trendwende auf dem Wiener Büromarkt

Flächen zu deutlich günstigeren Mieten sind allein in wenig attraktiven Bestandsobjekten in schlechteren Wiener Lagen zu haben – oder in den Bundesländern. Während am Wohnungsmarkt der Westen Österreichs teils noch teurer als Wien gehandelt wird, sind Büroflächen abseits der Hauptstadt meistens Sonderangebote. Am teuersten ist noch Linz, wo die Spitzenmieten in noch im Bau befindlichen Vorzeigeprojekten wie dem „Quadrill“ auf dem Gelände der Tabakfabrik oder dem „Techbase“ auf den Siemens-Gründen laut Re/Max bis zu 20 Euro pro Quadratmeter im Monat erreichen. In den anderen Bundesländern sind selbst in den neuesten ESG-konformen und als moderne Headquarters geeigneten Objekten nur bis zu 16 Euro möglich. In Graz, wo vor dem Beginn der Immobilienkrise sehr viele neue Büros errichtet wurden, ist das Ende der Fahnenstange sogar bei nur 14 Euro pro Quadratmeter im Monat erreicht – und damit bei der Hälfte der Wiener Spitzenmieten. „Wegen der Fertigstellung hochwertiger Neubauten sind wir von einer Steigerung der Spitzenmieten ausgegangen“, sagt Alois Marchel von Re/Max Commercial Graz – weil die Nachfrage verhalten war und viele geplante Projekte krisenbedingt auf unbestimmte Zeit verschoben wurden, hat sich diese Hoffnung aber bisher noch nicht erfüllt.

In den Bundesländern können Unternehmen also mit dem Mietabschluss noch warten – allerdings nicht in Wien, warnt ÖRAG-Geschäftsführerin Stadlinger: Angesichts der weiterhin hohen Bauund Finanzierungkosten gebe es in bestimmten Lagen noch über Jahre Aufwärtspotenzial bei den Mieten, sagt sie. „Besonders in den zentralen Innenstadtlagen sowie im Gebiet rund um den Hauptbahnhof zeichnen sich Mietsteigerungen ab, da hier die Flächenqualität mit ausgezeichneter Infrastruktur und ESG-konformer Ausstattung zusammentrifft“, rät sie umzugswillige Unternehmen dazu, sich bald für ihr neues Headquarter zu entscheiden. Denn wie meistens in der Wirtschaft zahlt es sich auch bei der Bürosuche aus, First Mover zu sein.