Um Häuser besser

Entsteht in Österreich leistbarer Wohnraum, wird dieser häufig über sogenannte Bauherrenmodelle realisiert. Dabei investieren Privatpersonen in die Errichtung geförderter Mietwohnungen, was der Staat mit steuerlichen Anreizen und Förderungen unterstützt. Besonders für Privatpersonen in höheren Steuerklassen ist dies interessant: Anfangskosten werden in den ersten Jahren als steuerlicher Verlust verbucht, wodurch die Einkommensteuer reduziert wird. Darüber hinaus können bestimmte Werbungskosten sofort abgeschrieben werden und ein Vorsteuerabzug ist möglich. Zudem profitieren Bauherrenmodelle von einer beschleunigten Abschreibung von Bau- und Nebenkosten (15 Jahre, 1/15 AfA) im Gegensatz zu der viel längeren Abschreibungsdauer von Vorsorgewohnungen (67 Jahre). ­Somit bieten Bauherrenmodelle eine der letzten Möglichkeiten, steuerlich ­optimiert zu investieren.