In der Subwertung TRANSPARENZ & KOMFORT wurde die Auffindbarkeit der Versicherungsbedingungen und -beschreibungen unter die Lupe genommen. Die Experten stießen auf erhebliches Optimierungspotenzial: „Nicht bei allen sind vergleichende Beschreibungen der Tarife und Zusatzpakete mit den jeweils zentralsten Versicherungsleistungen bereits auf der Website ersichtlich.“ Gehen Versicherungen davon aus, dass Verbraucher „nur“ mehr Vergleichsportale konsultieren, und vernachlässigen darob den eigenen Webauftritt? „Die detaillierteren Versicherungsbedingungen haben nur zwölf Anbieter auf der Website verlinkt. Einen Onlinerechner zur individuellen Prämienberechnung auch nur 13.“ Positivst aufgefallen ist hier VAV mit einer 100-prozentigen Performance, gefolgt von Getsafe und der Allianz.

Beim KUNDENDIENST war Ähnliches zu beobachten wie bereits in anderen Testreihen. Auf der Habenseite: Die Kontaktaufnahme war bei allen Anbietern via E-Mail, Kontaktformular oder Telefon möglich. Bei manchen Unternehmen fand sich sogar ein Livechat auf der Website. Auf der Sollseite waren teils erhebliche Mängel in der Beauskunftung zu erkennen. Projektleiterin Berger fasst die gemachten Erfahrungen zusammen: „Wurden Fragen zu Leistungsumfang oder rechtlichen Belangen gestellt, wurden die von den Mitarbeitenden zum Teil gar nicht oder nur knapp und wenig ausführlich beantwortet.“ Am kompetentesten war der Kundendienst der Wiener Städtischen, gefolgt von der VAV und der Oberösterreichischen Versicherung.

Das Gesamtklassement entschied Wüstenrot für sich, vor allem dank der Tarife. VAV, die Siegerin von 2022, landete diesmal auf Platz zwei, und die Kärntner Landesversicherung schaffte dank guter Tarife und einem überzeugenden Kundendienst den dritten Platz.

