Zinshäuser: Alte Schätze zum Sonderpreis

Doch der Absturz ist zumindest gestoppt: Im Vorjahr gab es laut Otto Immobilien 297 Transaktionen, immerhin um 24 mehr als 2023. Und die Nachfrage steigt wieder – zumindest für gepflegte Häuser in guten Lagen und wenn der Preis passt, sagt Philipp Maisel, Leiter des Zinshaus-Teams beim führenden Zinshausmakler. Denn Fantasiepreise gibt es nicht einmal mehr in den besten Lagen: Der größte Deal heuer, der Verkauf eines Hauses am Schmerlingplatz in der Wiener City, entspricht bei einem Volumen von 22,8 Millionen Euro, bezogen auf die Nutzfläche, einem Kaufpreis von weniger als 9.000 Euro pro Quadratmeter – in derselben Lage waren vor fünf Jahren auch 20 Prozent mehr leicht erzielbar.

Doch Wien ist bekanntlich nicht die City. Durchschnittlich kostet ein Wiener Zinshaus aktuell rund 3.200 Euro pro Quadratmeter, in den günstigsten Bezirken wie Favoriten sogar nur die Hälfte. Wobei ein Schnäppchenpreis allein noch keinen Käufer hinterm Ofen hervorlockt, denn auch die Postleitzahl muss stimmen: „Die Nachfrage konzentriert sich derzeit vor allem auf gute Lagen innerhalb des Gürtels und zusätzlich auf die Bezirke Hietzing, Währing und Döbling“, so ­Maisel. „Hier stehen vor allem voll entwickelte Objekte im Fokus eigenkapitalstarker Anleger wie Family Offices oder Stiftungen. Außerdem verzeichnen wir eine gute Nachfrage nach kleineren Objekten mit einem Verkaufsvolumen bis drei Millionen Euro.“

In der Tat: Während der Preisbereich zwischen einer und drei Millionen Euro früher für Einfamilienhäuser und Villen in Wien stand, lässt sich inzwischen mit dieser Summe auch ein Stück Wiener Geschichte mit gegliederter Fassade, Innenhof sowie Sanierungs- und Dachausbaupotenzial erwerben. Damit schlägt die Stunde der privaten Käufer, so Otto-Immobilien-Geschäftsführer Eugen Otto: „Die allgemeine Stabilisierung des Wiener Zinshausmarkts schafft ein ideales Kauf- und Verkaufsumfeld für private Eigentümer, da kurzfristig keine starken Preisanstiege zu erwarten sind. Die Marktaktivität verstärkt sich, und langfristige, wertstabile Anlagen liegen wieder im Trend.“