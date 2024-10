Symposium zur Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft

Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und Städte und Gemeinde waren die Themen, mit denen sich die Fachleute am Nachhaltigkeitssymposium der ÖGNI, zu dem ÖGNI-Präsident Andreas Köttl und ÖGNI-Geschäftsführer Peter Engert eingeladen hatten, in drei Arbeitsgruppen beschäftigten. An jenen drei Punkten lässt sich die praxisorientierte und nachhaltige Zukunftsorientierung der Immobilienwirtschaft erkennen.

So wurde etwa bei der Arbeitsgruppe Kreislaufwirtschaft betont, wie essentiell es ist, umzudenken, um künftig ressourcenschonender zu agieren: „Heute können wir gestalten. Morgen müssen wir Entscheidungen treffen, damit wir übermorgen davon profitieren können“, formulierte Arbeitsgruppenteilnehmerin und Co-Präsentatorin Sarah Dungs. Demnach ist es für die Immobilienwirtschaft unumgänglich, die Wertschöpfungskette neu zu denken sowie Produkte und Prozesse zu schaffen, die kreislauffähig sind. Denn die Wirtschaft sei zu „kleinteilig“, so das Resumée.

Ein Umdenken braucht es auch beim Thema Digitalisierung, wie die zuständige Arbeitsgruppe am Symposium präsentierte: Digitalisierung sei kein Selbstzweck, sondern müsse als Tool begriffen werden. Richtig eingesetzt seien valide Daten die Grundlage für die Umsetzung von nachhaltigen Immobilien – im Bau, im Betrieb und auch als Ressourcen- und Materiallager. So stellte die Arbeitsgruppe als konkrete Forderung einen vereinheitlichter CO 2 -Ausweis vor, der alle zehn Jahre aktualisiert werden müsse.

Ein sehr spezifisches Problem für Österreich wurde von der dritten Arbeitsgruppe zu Städten und Gemeinden thematisiert - die Bodenversiegelung. Nirgendwo in Europa wird so viel Boden versiegelt wie in Österreich. Am Symposium wurde daher einerseits ein nationales Raumplanungsgesetz gefordert. Andererseits müssten Städte und Gemeinden in die Pflicht genommen werden, den Bodenverbrauch zu steuern. In einem ersten Schritt ginge es darum, Nachverdichtung, Revitalisierung und Flächenkreisläufe zu verstärken. Dabei ginge es darum, die Kommunen über ihre Verantwortung, aber vor allem auch ihre Kompetenzen aufzuklären, denn „nur die Stadt oder Gemeinde selbst weiß wirklich, was sie braucht und wie die individuellen Rahmenbedingungen sind“, betonten die Präsentator:innen.