Neubauprojekte: Wohnungen im Ausverkauf

Damit sind fertige Neubauwohnungen derzeit leistbarer denn je. In den östlichen Bundesländern sind 5.000 Euro pro Quadratmeter die Regel, aber selbst in den besten Wiener Lagen gibt es Schnäppchen. So vermarktet der private Immobilienentwickler JP Immobilien in seinem neuesten Projekt in Wien-Margareten, das erst 2028 fertig wird, Neubauwohnungen um rund 8.500 Euro pro Quadratmeter – 500 Meter entfernt, in einem bezugsfertigen JP-Immobilien-Projekt an der Wiedner Hauptstraße in Gehdistanz zur Wiener City sind ähnliche Wohnungen je nach Größe um zehn bis 20 Prozent günstiger zu haben. Auch das Ausstattungsniveau ist mit dem neuesten Projekt auf Augenhöhe. PV-Anlage, E-Auto-Ladestationen, intelligente Hausverwaltung über App: All das können Eigennutzer wie Anleger nicht nur im neuen Projekt, sondern auch im Ende 2024 fertiggestellten Gebäude haben, allerdings schon ab 7.500 Euro pro Quadratmeter.

Denn fertige Wohnungen sind allein deswegen günstiger, weil die Boomphase auf dem Immobilienmarkt vorbei ist und die Entwickler vor einigen Jahren noch viel günstiger bauen und finanzieren konnten als heute – und nicht deswegen, weil ihre Grundrisse veraltet wären oder ihre Ausstattung nicht dem aktuellen Standard entsprechen würde, erklärt Schunker: „Schlecht geschnittene Wohnungen hatten es auch in guten Zeiten schwierig, einen Abnehmer zu finden.“ Die Qualität aktuell bezugsfertiger Neubauobjekte entspricht zeitgemäßen Standards, die auch in den kommenden Jahren nicht strenger werden – die Rede ist eher von Erleichterungen als von Verschärfungen der Bauordnung.

Dass bereits bezugsfertige Neubauwohnungen keine Käufer finden, liegt also nicht an ihren Merkmalen, sondern an den veränderten wirtschaftlichen Bedingungen. Vor dem Anstieg des risikolosen Zinssatzes waren Vorsorgewohnungen der Hit, deswegen wurden die meisten großen Bauprojekte direkt von Investmentfonds erworben. Diese sind als Käufer inzwischen vom Markt verschwunden.

Jetzt kaufen Private, und wenn ein Haus mit 40 bis 80 Einheiten wohnungsweise verkauft wird, dauert das eben länger, erklärt Peter Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien NÖ-Wien-Burgenland: „Die meisten Käufer sind derzeit Privatpersonen, die auf ihre Zukunft schauen und sich selbst etwas schaffen wollen – ihnen geht es weniger um den Anlageaspekt als um Lebensmittelpunkte, ihre individuelle familiäre Situation und den realen Wert der Immobilie“, so Weinberger.

Auch bei Raiffeisen WohnBau gibt es fertige Projekte, in denen es noch Einheiten zum Preisniveau von vor zwei, drei Jahren gibt: So liegen die Preise der noch verfügbaren Einheiten im 2023 fertiggestellten Projekt in der Versorgungsheimstraße in Wien-Hietzing bei 7.500 Euro pro Quadratmeter – im neueren Projekt in der wenige Hundert Meter entfernten Fasangartengasse, das im Herbst 2024 in den Bau ging, jedoch bereits bei 8.300 Euro. Auch bei Winegg sind viele Einheiten in bezugsfertigen Projekten günstig zu haben. Für aktuelle Winegg-Projekte sind ab rund 7.500 Euro pro Quadratmeter zu budgetieren – in Wien-Meidling bietet Winegg in einem Projekt, das seit 2024 bezugsfertig ist, Neubauwohnungen aber um 6.000 Euro pro Quadratmeter.

„Die Nachfrage nach Wohnungseigentum zu ‚alten‘ Preisen ist vor allem im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auch bei unseren Projekten merklich gestiegen“, sagt Michael Neubauer, Geschäftsführer von NÖ Immobilien Development (NID). Das Unternehmen errichtet Wohnungen für Eigennutzer und Anleger in Wien und Umgebung, die günstigsten fertigen Einheiten gibt es derzeit im „Das Kremserberg“ in St. Pölten, um rund 3.600 Euro pro Quadratmeter. „Die Preisentwicklung bei Immobilien ist von Angebot und Nachfrage bestimmt“, sagt er: „Sollte es wie prognostiziert zu einer Verknappung des Angebotes durch ein geringes Neubauvolumen kommen, werden sich die Verkäufer sicher nicht scheuen, die Verkaufspreise entsprechend anzupassen.“

„Viele Projektgesellschaften, die ‚alte‘ Neubauwohnungen anbieten, sind unter Druck geraten, sodass man momentan noch gut verhandeln kann“, meint auch Dieter Steup, Geschäftsführer des Maklerunternehmens Steup Realitäten. „Das wird sich aufgrund des reduzierten Angebots jedoch bald ändern.“