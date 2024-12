FMA dämpft Euphorie zum Ende der KIM-Verordnung

Das Ende der KIM-Verordnung wurde medial als Erleichterung für Privatkund:innen beschrieben. Ihr Ende ist aber eher symbolisch zu betrachten, heißt es von Seiten der FMA. Leichter wäre die Kreditvergabe durch das Ende der KIM-Verordnung nur in den Köpfen, so FMA-Vorstand Müller. Die Umsetzung der bisherigen Kriterien – zehn Prozent Eigenkapitalanteil, 40 Prozent Kreditbelastung des monatlichen Nettoeinkommens und 35 Jahre Kreditlaufzeit – werden von der FMA weiterhin streng bei den Banken kontrolliert werden. Nun aber eben nicht per Verordnung, sondern im Einzelfall.

„Wer es sich nicht leisten kann, sollte auch in Zukunft keinen Kredit bekommen", mahnt FMA-Vorstand Müller: Die Problematik des fehlenden leistbaren Wohnraums würde nicht durch das Ende der KIM-Verordnung gelöst, sondern brauche andere, weitreichendere politische Maßnahmen.