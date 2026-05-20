„Das Wort Exit kommt bei uns gar nicht vor“

Loxone Lighthouse setzt auf langfristige Unternehmensnachfolge statt schnelle Exits. Zwei Praxisbeispiele zeigen, wie Übergaben gelingen können.

Die Übergabe von Unternehmen ist meist ein heikles Unterfangen. Denn was auf den ersten Blick wie eine nüchterne wirtschaftliche Entscheidung wirkt, ist in der Praxis oft ein hochsensibler Prozess. Es geht nicht nur um Zahlen oder Verträge, sondern um Verantwortung, Vertrauen und nicht zuletzt um ein Lebenswerk. Bis 2029 stehen allein in Österreich rund 52.000 Unternehmensnachfolgen an. Dennoch schieben viele Unternehmer diese Frage lange vor sich her. Denn nicht selten droht die Nachfolgesuche auch zu scheitern.

Wie zum Beispiel bei Flexopack. Das oberösterreichische Familienunternehmen ist seit seiner Gründung im Jahr 1987 auf das Bedrucken und Bearbeiten von flexiblen Verpackungsmaterialien wie Folien oder Papier spezialisiert. Nach Gesprächen innerhalb der Familie gab es nach langer Überlegung eine finale Entscheidung: Es benötigt eine externe Person, die die Nachfolge des Unternehmens übernimmt. „An der Suche nach einem Nachfolger in der Geschäftsführung ist es mit anderen Käufern auch gescheitert“, erklärt der Gründer Engelbert Hundsberger. Wie es weitergehen kann, war zunächst unklar.

Aus einem zufälligen Erstkontakt mit Loxone Lighthouse, Partner für mittelständische Unternehmensnachfolgen im deutschsprachigen Raum, entwickelten sich dann jedoch konkrete Gespräche über eine Nachfolgelösung. „Rasch folgten konkrete Planungen, ein Informationsaustausch und ein Due-Diligence-Umfang, der der Größe des Unternehmens angepasst war“, sagt Hundsberger.

Mit Thomas Kaisermair fand Flexopack in Zusammenarbeit mit Loxone Lighthouse schließlich einen Geschäftsführer aus der Branche, der zudem regional verankert ist. Im ersten Jahr führten Kaisermair und Engelbert Hundsberger das Unternehmen gemeinsam, mittlerweile wurden Hundsberger und seine Frau Silvia in die Pension verabschiedet. Seit Jänner 2025 ist Flexopack Teil der Loxone-Lighthouse-Gruppe. Seither wurde unter anderem in Gebäude und Grundstück investiert. Für Hundsberger war dabei vor allem entscheidend, dass das Unternehmen langfristig weitergeführt wird, mit Erhalt von Standort und Strukturen.

„Einige Unternehmer kommen auf uns zu, weil sie aus Altersgründen jemanden für ihre Nachfolge suchen. Andere wiederum möchten sich strategisch neu ausrichten oder suchen einen Partner, um das Wachstum ihres Unternehmens zu beschleunigen und von Synergien zu profitieren“, sagt Rainer Eisner, Geschäftsführer von Loxone Lighthouse. Von den insgesamt zwölf Partnerunternehmen befinden sich neun in Deutschland und drei in Österreich. Laut Loxone Lighthouse liegt der Fokus auf etablierten mittelständischen Unternehmen mit langfristiger Perspektive und funktionierenden Strukturen.