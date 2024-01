Plansee Holding – Spezialist für Legierungen aus Molybdän und Wolfram

1921 gründete der tschechische Erfinder Paul Schwarzkopf im Tiroler Reutte die Metallwerk Plansee GmbH. Paul Schwarzkopf war – ähnlich wie Daniel Swarovski im Jahr 1895 – auf der Suche nach einem passenden Standort in der Nähe eines Wasserkraftwerks zur Energieversorgung gewesen. Diesen fand er am Abfluss des namensgebenden Plansee, dem zweitgrößten See Tirols.

Anfangs stellte das Unternehmen vor allem Wolframdrähte für Glühlampen her. Ab 1923 kam die Verarbeitung von Molybdän hinzu und, ab 1929 auch des Hartmetalls Titanit.

Das größte Vorkommen an Molybdän in den Ostalpen befindet an der Alpeiner Scharte in den Zillertaler Alpen. Molybdän wird ähnlich wie auch Wolfram zur Herstellung hochfester Stahllegierungen verwendet. Während der beiden Weltkriege waren die Metalle auch von großer Bedeutung für die Rüstungsindustrie.

1938, nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, wurden das Schwarzkopf-Vermögen und das Plansee-Werk auf Basis der Nürnberger Gesetze beschlagnahmt. Schwarzkopf musste mit seiner Familie in die USA flüchten, das Werk in Reutte wurde in die Deutsche Edelstahlwerke AG eingegliedert.

In den Vereinigten Staaten wurde Paul Schwarzkopf wieder als Unternehmer aktiv. 1939 gründete er in Franklin, Massachusettes, die American Electro Metal Corporation, die es bis heute gibt und unter dem Namen Plansee USA LLC Teil der Plansee Holding ist.

1947 kehrte die Familie nach Europa zurück, 1952 wurde Paul Schwarzkopf wieder alleiniger Besitzer der Metallwerk Plansee GmbH. Nach dem Tod des Firmengründers im Jahr 1970 übernahm dessen Witwe Hilde Schwarzkopf die Unternehmensführung. Unter ihr wurde die weltweite Expansion eingeleitet. Unter anderem gründete sie Vertriebsgesellschaften in Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, der Schweiz, den Niederlanden, in Schweden, Brasilien, Mexiko und China.

Von 1996 bis 2017 leitete Michael Schwarzkopf, der Enkel des Gründers, das Unternehmen. Michael Schwarzkopf ist nun Aufsichtsratschef der Unternehmensgruppe. Plansee blieb bis heute über den Aufsichtsrat zur Gänze unter Kontrolle der Familie Schwarzkopf. Die Besitzverhältnisse sind über die Flatlake Privatstiftung der Familie Schwarzkopf geregelt.

Zu Plansee gehören heute 45 Produktionsstandorte und Vertriebsrepräsentanzen in 50 Ländern.