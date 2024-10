T-Systems: Führender europäischer Anbieter von IT-Services [PORTRÄT]

In der DACH-Region ist T-Systems Marktführer für IT-Services. Die Strategie ist, die Führungsposition in DACH zu schützen und sich auf ausgewählte Kernmärkte zu konzentrieren - in Europa und weltweit. So kann T-Systems auch weltweit tätigen Unternehmen eine globale Produktions- und Lieferkette bereitstellen.

T-Systems International, als Tochterunternehmen der Deutschen Telekom hat seine Zentrale in Deutschland und ist in Europa sowie in ausgewählten Kernmärkten und strategischen Produktionsstandorten präsent. Der Mutterkonzern - die Deutsche Telekom - ist in mehr als 50 Ländern vertreten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 mit weltweit rund 199.652 Mitarbeitenden (31.12.2023) einen Umsatz von 112 Milliarden Euro. Die Deutsche Telekom gehört mit rund 252 Millionen Mobilfunk-Kundinnen und Kunden, 25 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit. Sie bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkundinnen und -kunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskundinnen und -kunden.