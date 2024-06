An den Tag, als ChatGPT gelauncht wurde, kann sich Florian Hasibar genau erinnern. Es war der 30. November 2022. „Mir war sofort klar, dass der Chatbot ein Gamechanger im beruflichen Umfeld sein wird“, sagt Hasibar. Der 28-Jährige arbeitete damals bei der Wiener Softwarefirma Blockpit als Finanzleiter und war damit befasst, das Marketing neu aufzustellen. Aber aufgrund seiner großen Affinität zum KI-Thema erhielt er kurzerhand eine weitere Aufgabe: „Ich wurde gefragt, ob ich nicht die Mitarbeiter im Bereich KI schulen kann.“

Das war quasi die Geburtsstunde von mytalents.ai, auch wenn die Gründung erst einige Monate später im Sommer 2023 erfolgte. Das von Hasibar und seinem Bekannten, Fabian Hemmerich, initiierte Wiener Start-up bietet eine Lernplattform, über die Unternehmen ihre Mitarbeiter gezielt beim Aufbau von KI-Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen wie Marketing, Vertrieb, Finanzen fördern können. Aktuell sind 70 Kurse online, die in der Regel rund zwei Stunden dauern. Einen Teil der Inhalte produzieren die Experten von mytalents.ai selbst. Hasibar hat etwa den sechsstündigen Kurs zum Thema KI im Bereich Finanzen produziert. Andere Videos zu Fachthemen wie KI im Einkauf oder in der Personalabteilung werden zusammen mit externen Experten erstellt.