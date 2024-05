Kununu: Was steckt hinter der Plattform für Arbeitgeberbewertungen?

Immer wieder gibt es Vorwürfe, Kununu würde negative Bewertungen löschen oder offline stellen. Zuletzt in einem Artikel des Spiegels vom 28.10.2023. Auf Nachdruck von Unternehmen, die die Authentizität einer Bewertung anzweifeln, ist Kununu verpflichtet zu überprüfen, ob eine Person tatsächlich in dem Unternehmen gearbeitet hat. Kununu bittet in solchen Fällen um Beweismaterial: Arbeitszeugnis, Lohnzettel oder Zeitbestätigung. Kununu beteuert die Anonymität der Benutzer:innen, legt aber offen, dass es in Einzelfällen sein kann, dass Lohnzettel oder Arbeitszeugnis in anonymisierter Form an die Unternehmen weitergegeben werden. Gerade in kleineren Firmen reichen diese sensiblen Informationen aber oft auch in anonymisierter Form aus, um Personen zu identifizieren. Für viele ist das abschreckend genug, sie wollen Kununu keine so sensiblen Informationen zukommen lassen. Ist man nicht willig, Arbeitszeugnis oder andere persönliche Arbeitsdokumente zu teilen, bleibt die Bewertungen „offline gestellt“.

Von Kununu heißt es zu den im Spiegel erhobenen Vorwürfen: „Bei der in dem Artikel aufgegriffenen Unterscheidung zwischen der freien Meinungsäußerung und der nicht gestatteten Schmähkritik entscheiden wir nicht auf Basis eigener Kriterien, sondern orientieren uns an der geltenden Rechtsprechung und derer Leitlinien zur Einordnung in zulässige und unzulässige Meinungsäußerungen.“ Eine Löschung negativer Kommentare finde grundsätzlich nicht statt und die Anonymität der Nutzer:innen habe oberste Priorität. Außerdem betont Kununu die schädlichen Auswirkungen eines rechtlichen Vorgehens gegen negative Bewertungen: „Wir raten davon ab, pauschal gegen kritische Bewertungen vorzugehen, da dies nie im Vakuum geschieht, sondern von den aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter:innen sowie potenziellen Talenten sehr genau beobachtet wird.“