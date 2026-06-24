Warum die Hitze den Strompreis nach oben treibt

Die hohen abendlichen Strompreise seien „eine direkte Folge der sommerlichen Wetterbedingungen“ und ein Symptom für „fehlende Flexibilität“ im Stromnetz, erklärte das Hamburger Energieunternehmen 1Komma5Grad. Haushalte mit einem dynamischen Stromtarif und ohne intelligente Energiesteuerung sollten in dieser Zeit auf ihren Verbrauch achten.

Zwar gebe es untertags viel und billigen Strom aus Solaranlagen, gegen Abend sinke die Stromerzeugung durch Photovoltaik jedoch deutlich, während der Wind fast vollständig abflaue. Zugleich steige der Stromverbrauch wegen Klimaanlagen aufgrund der anhaltenden Hitze. Da das kurzfristige Hochfahren von Gaskraftwerken am Abend teuer sei und diese aufgrund des sogenannten Merit-Order-Prinzips preisbestimmend seien, stiegen die Preise dann „rasant“ an.