So lief Österreichs größter Windkraftdeal ab

Umgekehrt könnte der Deal für die Branche einen Paradigmenwechsel bedeuten. Bis auf drei in dem Segment aktiven Landesenergieversorger (Wien Energie, EVN, Burgenland Energie) besteht sie vorwiegend aus klein strukturierten Familienunternehmen oder Zusammenschlüssen eher ideologisch motivierter Ökostromliebhaber. Die überwiegend fremdfinanzierten Projekte für die voluminösen politischen Ausbauvorgaben der Energiewende wachsen ihr langsam über den Kopf, zumal auch das regulatorische Umfeld die Windkraft nicht eben beschleunigt, weiß auch Wiener Stadtwerke-Boss Weinelt: „Ab einer gewissen Größe, wie wir sie als Wiener Stadtwerke haben, bewirkt unsere Bonität die besseren Konditionen bei der Finanzierung ist.“

Es wäre also kein Wunder, wenn der Deal Nachahmer finden würde, auch andere Windkraftbetreiber suchen neue Finanzquellen oder Partner. So unternimmt etwa der zweitgrößte private Betreiber WEB in Österreich bereits einen zweiten Anlauf, über die Börse frisches Kapital zu bekommen. Auch die Ökostrom AG deutet Börsephantasien an. Lukas Püspök wiederum, Chef der gleichnamigen Gruppe aus dem Burgenland bestätigt Kooperationsgespräche mit der Ökoenergie-Gruppe in Niederösterreich. Vorläufig gehe es nur um gemeinsame Projekte in Rumänien, sagt Püspök: „doch natürlich machen auch wir uns Gedanken um die Zukunft“.

Und auch die Wiener Stadtwerke verneinen weitere Aquisitionsbereitschaft keineswegs. Weinelt: „Da halte ich es mit James Bond: Sag niemals nie. Aber vorläufig müssen wir erst einmal diese bewältigen. Die Umsetzung ist ein herausfordernder Vorgang, aber es wäre fatal gewesen, wenn wir diese Möglichkeit nicht genutzt hätten.“ Das letzte Mal, das die Wiener übrigens ähnlich viel Geld für ein fremdes Energieunternehmen ausgegeben hatten, war im Jahr 2021. Damals allerdings ging es um rund 28 Prozent der börsenotierten EVN, einer der größten Energieversorger Österreichs.