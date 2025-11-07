Österreich soll laut Regierungsplan seinen Stromverbrauch bis 2030 ganz mit selbst produziertem grünem Strom abdecken. Nicht wirklich, aber zumindest rechnerisch und im Jahresdurchschnitt.

Jetzt stellt sich heraus, dass die staatliche Regulierungsbehörde E-Control ihren Wert dazu über Jahre hinweg zu hoch eingeschätzt haben könnte. In den Jahren 2022 und 2023 – zu Zeiten von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) – hat man nämlich den enormen Strom-Verbrauch von Pumpspeicherkraftwerken einfach weggelassen, deren Strom-Produktion aber durchaus mitkalkuliert. Die Methodik hat den Ökostromanteil im Land rechnerisch deutlich erhöht, und zwar bis auf stolze 92 Prozent etwa im Jahr 2023.

Das fiel allerdings erst auf, als vor wenigen Tagen der sogenannte EAG-Monitoringbericht für das Jahr 2024 erschien, eine Rückschau auf Gewesslers letztes Jahr als Umweltministerin. Plötzlich zählt in den Berechnungen auch der Verbrauch der Pumpspeicher – und das bremst den damals eigentlich steilen Ökosotromanstieg rechnerisch wieder ein. Man landete dank der überdurchschnittlichen guten Wasserführung der Flüsse bei durchaus beachtlichen 94,3 Prozent, nach alter Methodik allerdings wäre man sogar bis an die 100 Prozent Ökostrom gekommen, oder darüber.

Die Berücksichtigung der Pumpspeicher ist inhaltlich grundsätzlich komplex, denn sie brauchen zuerst Strom, um das Wasser aufwärts pumpen zu können. Bein Ablassen kann man nur mehr zwei Drittel davon wiedergewinnen, ein Drittel ist verloren. Andere Institutionen, die ebenfalls Regierungsunterlagen zum Ökostromanteil liefern, wie die Statistik Austria, kommen zu noch anderen Ergebnissen.