Exklusiv: So heikel ist der Drahtseilakt für Wind und PV

Laut ADL fehlen für die sichere Verteilung dieser Strommengen flexible Verbraucher, Speicher – und gewaltige 54.000 Kilometer an Leitungen (Systemlänge) in den lokalen Verteilnetzen und rund 2.000 Kilometer in den Hochspannungs-Übertragungsnetzen, etwa der zweite Teil der „Salzburgleitung“, ein Lückenschluss im zentralen Hochspannungsring, die „Deutschlandleitung“ in Oberösterreich, für eine bessere Anbindung an das Nachbarland, die „Donauschiene“ in Niederösterreich der „Netzraum Kärnten“ und die „Reschenpassleitung“ (Tirol). Ein Teil davon wird wohl über höhere Leitungskosten direkt von den Stromkunden finanziert werden müssen, weshalb Kritiker die Frage nach der richtigen Balance in den Ausbauplänen der Grünstromwende aufwerfen.