Die US-Behörden wollen Google zerschlagen

Dem US-Justizministerium zufolge soll Google nicht nur „Chrome" verkaufen. Dem Konzern müsse auch für fünf Jahre der Wiedereintritt in den Browsermarkt verwehrt werden. Er dürfe außerdem andere Suchmaschinen-Betreiber, bestimmte Entwickler Künstlicher Intelligenz (KI) und Spezialisten für Onlinewerbung weder übernehmen noch sich an ihnen beteiligen. Verlage müssten die Möglichkeit erhalten, sich gegen eine Nutzung ihrer Inhalte für KI-Training zu entscheiden. Google soll darüber hinaus verpflichtet werden, Ergebnisse von Internet-Suchen zum Selbstkostenpreis an die Konkurrenz zu verkaufen. Nutzerdaten müssten gratis geteilt werden. Informationen, deren Weitergabe der Datenschutz entgegenstehe, dürften überhaupt nicht mehr gesammelt werden.

Ein vom Gericht eingesetztes und von Google finanziertes Komitee soll über die Einhaltung dieser Vorgaben wachen. Ihm müsse das Recht zur Einsicht in Firmenunterlagen und Programmcode gewährt werden. Außerdem solle es Beschäftigte befragen dürfen. Damit werde der Kreislauf durchbrochen, „der Google durch zusätzliche Nutzer, Daten und Werbeeinnahmen weiter stärkt", hieß es im Schriftsatz der Staatsanwaltschaft. Falls diese Maßnahmen nicht ausreichten, um den Wettbewerb wiederherzustellen, solle sich Google auch von „Android" trennen müssen.